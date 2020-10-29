Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар» ждет победителей конкурса «Мы рисуем Сабантуй»

РООО «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар» (Земляки) объявляет о завершении выставки-конкурса детского творчества «МЫ РИСУЕМ САБАНТУЙ», при поддержке Комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации г. Ростова-на-Дону и Управления культуры города Ростова-на-Дону участники будут награждены Грамотами и получат приглашение на Всероссийские выставки «Память поколений» и «1945-2016гг.»

Многовековой опыт, накопленный нашим народом, сформировал в нем качества, позволяющие — приумножать и сохранять важнейшие национальные черты: стремление к Истине, готовность отстаивать высшие ценности, самопожертвование, обостренное чувство справедливости, доброту и сострадательность, братство и прямодушие, отзывчивость и широту характера.

Ждем всех участников детского творчества «МЫ РИСУЕМ САБАНТУЙ», в воскресенье 01 ноября 2020г. в 11:00 часов в Ростовском историческом парке «Россия – моя история», который находится на проспекте Шолохова, 31 «И». Посетить экспозицию можно до 3 декабря 2020г.