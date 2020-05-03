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Татарская диаспора в Дагомысе бесплатно накормила медиков

Татарская диаспора в Дагомысе бесплатно накормила медиков

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 03.05.2020 0 10

Плов, кыстыбый, баурсак и хворост — блюда национальной кухни приготовили представители татарской диаспоры для врачей и медсестер инфекционной больницы поселка Дагомыс, передает ОТР. Там лечат больных с коронавирусом. В акции приняли участие как профессиональные повара, так и волонтеры.

Всего было приготовлено 40 порций. Чтобы не нарушать режима самоизоляции, многие работали удаленно: пекли пироги и делали сладости у себя дома, на кухне с соблюдением всех норм безопасности. Благотворительный обед приурочили к началу священного месяца Рамадан, в течение которого мусульмане соблюдают пост и стараются делать добрые дела.

Нелли Артамошкина, помощник председателя религиозной организации мусульман г. Сочи: «Высоко ценим труд врачей, которые сейчас не покладая рук трудятся на благо здоровья наших сочинцев. Мы решили оказать посильную помощь».

Это не первая акция поддержки сочинских медиков со стороны национальных объединений региона. Свою помощь в обеспечении врачей питанием уже предлагали армянская, грузинская и греческая диаспоры.

otr-online.ru

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