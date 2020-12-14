Татарская эстрада выбрала себе новых звезд

— На небе звезд и так много. Пусть эти ребята станут звездами на земле, — наставлял молодых исполнителей артист татарской эстрады Ришат Фазлиахметов за несколько минут до их выхода на сцену. И надо сказать, получилось у него очень уместно. Накануне в татарской филармонии зажигались именно такие звезды. Здесь состоялся финал первого татарского музыкального реалити-шоу «Яна йолдыз».

Еще в мае этого года продюсерский центр «Барс Медиа» объявил о старте проекта, на котором отбирались лучшие молодые исполнители, поющие на языке Тукая. По сути, новое для татарской аудитории шоу очень напоминает старую добрую «Фабрику звезд» на Первом канале. Участники конкурса проводили свои дни под прицелом камер, проходили мастер-классы по вокалу, актерскому мастерству и прочему. Все это время за ними наблюдали телезрители.

Для участия в проекте, по словам организаторов, заявилось более 300 человек, причем не только из России, но и Узбекистана, Беларуси. До финала дошли лишь 13. На заключительном концерте каждому из них предстояло доказать, что именно он достоин главного приза — контракта с «Барс Медиа».

Несмотря на небольшой опыт, каждый из артистов уже сейчас знает, что для записи хотя бы одной песни требуются большие деньги. А что говорить о ротациях. Поэтому в борьбе за победу участники шоу вложили не мало сил и стараний. Но последнее слово в этой гонке осталось за членами жюри, которое наблюдало за ребятами с самого начала работы.

Состав комиссии был неординарным. В него вошли звезды эстрады — Зайнаб Фархетдинова, Элвин Грей, известный российский режиссер и продюсер Лина Арифуллина, без которой не обходится ни одно крупное мероприятие «Барс Медиа» в последние пару лет, директор по развитию и инновациям «Барс Медиа» Дина Гараева, а также арт-директор «Барс Медиа» Руслан Васкез. Они-то и решали судьбы молодых талантов.

Финальный концерт проекта транслировали по телевидению, но увидеть его можно было и вживую, по билетам, при определенной рассадке. Пока зал неспешно заполнялся зрителями, за кулисами в этот момент жизнь кипела. Артисты готовились к своему звездному часу. Одни наряжались, другим уже доделывали прическу и макияж. В общей суете нам удалось перехватить одного из участников проекта — Ислама Калимуллина.

— Если честно, мы очень долго ждали этого дня, поэтому сейчас я чувствую только радость. Наконец, мы узнаем имя победителя. Кого бы ни выбрали, я буду счастлив за этого человека, — поделился он с нами.

Здесь же увидели и артистов татарской эстрады, которые должны были петь в дуэте с юными звездами (отдельно об этом скажем позднее). Вот Ильназ Сафиулин уже почти готов к выходу. Разговорившись, он признался, что проект ему очень понравился потому что современным исполнителям трудно добраться до большой сцены. Он знает об этом не понаслышке, и этот конкурс, возможно, единственный способ прославиться, не считая интернета.

— Я помню себя в возрасте этих ребят. 15 лет назад был таким же. Я тоже участвовал в фабрике звезд от «Барс медиа» в рамках «Татар жыры». Это был мой первый выход на большую публику,- вспоминает он.

Певец отметил, что, конечно, далеко не всем удастся завоевать славу и любовь, но у каждого есть шанс.

— Все зависит от вас самих, — обратился он к финалистам.

За сценой мы встретили и Ришата Фазлиахметова. На проекте он также, как и Сафиуллин вспомнил свою молодость и то, с каким трудом ему давались первые шаги на пути к славе.

— Мы тоже как они везде пытались найти себя, шли и туда, и сюда, участвовали во всем, старались. Так потихоньку и прославились. Так со временем встали в один ряд с именитыми артистами. Обращаюсь к участникам конкурса: на небе звезд и так много, я хочу, чтобы вы стали звездами на земле, — сказал певец.

Возвращаясь к дуэтам, организаторы конкурса уже давно анонсировали, что на финальном концерте все участники реалити будут выступать в паре с кем-то из именитых артистов татарской эстрады. Пары подбирались исходя из того, насколько исполнители подходят друг другу по тембру, по тональности, по темпераменту, но с кем именно будут петь финалисты до последнего держали в тайне.

На наши вопросы на встречах ранее о том, что так зрители могут и не распознать всего таланта юных звезд за тенью знаменитостей нам ответили, что это правильное решение. Ведь это довольно распространенный прием в подобных русскоязычных шоу, к тому же, опытный артист сумеет во всем поддержать и подстраховать своего младшего коллегу.

Сами участники проекта были рады такому варианту. Многие из ребят при всякой возможности благодарили своих наставников. О том каково было работать с настоящими звездами они рассказывают с восторгом.

— Конечно, с нами были разные артисты. Были те, кто попроще, а есть те, кто все-таки держался выше. В этом плане я считаю, что мне повезло. Я выступаю в дуэте с заслуженным артистом республики Башкортостан Анваром Нургалиевым. Лично мне было очень легко с ним работать, он очень общительный человек, — рассказала Гузель Набиева.

Тем временем, в зале послышался третий звонок. На сцену вышла ведущая вечера — Гульназ Сафарова. Бессменный конферансье всех татарских музыкальных мероприятий стала отличным проводником в атмосферу шоу.

— В начале шоу был такой случай: сегодняшний финалист Ислам Калимуллин вылетел из конкурса, но Лина Арифуллина поговорила со всеми членами жюри и убедила их в том, что он достоин еще одного шанса. А еще интересный факт, когда на проект неожиданно для всех пришел сын Зайнаб Фархетдиновой — Акбулат. Зайнаб ханым была в шоке, — рассказывала она о некоторых инсайдах.

Концертные номера динамично сменялись один за другим. Было видно, что режиссер вечера вложил не мало сил в сценарий. Старались и участники. Каждый из них не просто исполнял песню, но разыгрывал целый номер с сюжетом. Нельзя не отметить артистизм некоторых из ребят. Некоторые дуэты оказались особенно удачными. Например, пара Айдара Галимова и Адели Ахметзяновой вызвала овации в зале. Про них можно было подумать, что они всю жизнь работали вместе. Были и не самые удачные дуэты, возможно, кто-то немного терялся на фоне звезды, а кто-то не сумел показать себя таким, какой он есть.

В итоге члены жюри выбрали три суперфиналиста конкурса, которые получили возможность выступить на ежегодном фестивале «Татар жыры 2021». Ими оказались Марсель Закиров, Ильяс Мингазов и Эльвира Мифтахова. Последняя стала победителем конкурса и подпишет контракт с «Барс Медиа».

Ляйсан Кадырова

kazanfirst.ru