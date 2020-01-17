Татарская филармония приняла в дар от семьи Ильгама Шакирова его рояль

Татарская филармония получила в дар от семьи легендарного Ильгама Шакирова рояль, на котором играл сам певец. Инструмент разместили в фойе, и в ближайший месяц, до 15 февраля, перед началом каждого концерта, как сообщила «Татар-информ» пресс-секретарь филармонии, известные и молодые музыканты будут исполнять на нем мелодии песен Ильгама Шакирова и произведения его современников.

16 января исполнился год со дня смерти гордости татарской музыкальной культуры ХХ века. Коллектив филармонии, представители мусульманского духовенства побывали в этот день на могиле Ильгама Шакирова на Новотатарском кладбище Казани, где прочли дуа (молитву) в память о певце. Затем в мечети Аль-Марджани уходу музыканта из жизни посвятили чтение Корана.

Перед вечерним концертом в тот же день на рояле, который помнит руки Ильгама Шакирова, мелодии песен «Соловей», «Забыть не в силах», «Эти зори…», «Где же ты была?» и «Все равно мы будем вместе» сыграл народный артист Татарстана, солист Татарской филармонии Роман Чуйнов. Он стал первым музыкантом в череде артистов, которые будут продолжать эту акцию до середины февраля. 20 января на рояле легендарного певца мелодии его песен в джаз-обработке исполнит солистка филармонического джаз-оркестра Мария Аксенова. Стартовавший музыкальный марафон посвящен 85-летию со дня рождения Ильгама Шакирова, которое будет отмечаться 15 февраля. tatar-inform.ru