Татарская государственная филармония им. Г.Тукая приглашает зрителей в виртуальный концертный зал

Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая, временно приостановившая концертную деятельность, по-прежнему приглашает публику насладиться высоким искусством и предлагает архивные видеозаписи концертов и прямую трансляцию выступлений своих коллективов. Мероприятия будут доступны на сайте учреждения: https://tatfil.ru/about/vkz/ в разделе «Виртуальный концертный зал». Видеозапись концертов будет размещаться на 1 день. Просмотр будет открыт всем без ограничений с любого интернет-браузера. Для просмотра не требуется специальной регистрации, доступны пауза, регулировка громкости, полноэкранный режим, выбор фрагмента по времени («перемотка»). Начало концертов в 11.00 часов.

График трансляции видеозаписей концертов из архива Татарской филармонии:

27.03.2020 Концерт мастеров искусств тюркского мира. Международный фестиваль искусств «Филармониада»

01.04.2020 Концерт, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Рустема Яхина. Международный фестиваль искусств «Филармониада» (2011)

10.04.2020 Юбилейный концерт народного артиста Татарстана, заслуженного артиста России, Лауреата премии имени Г.Тукая Айдара Файзрахманова

11.04.2020 Концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ «Гәрәбә»

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