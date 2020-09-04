Татарская молодежь Екатеринбурга вновь запускает курсы татарского разговорного языка

4 сентября общественная организация «Уральские горы» Екатеринбурга вновь запускает курсы татарского разговорного языка.

На занятие могут прийти люди с любым уровнем владения языком — обучение будет проходить с нуля. Организаторы подготовили такой план занятия, благодаря которому участники смогут изучить теорию и сразу применять ее на практике. В программе мероприятия запланированы татарские настольные игры, переводы известных татарских песен и всё это в непринужденной обстановке за чашкой чая и сладостями.

Занятие состоится 4 сентября в 18:30 по адресу: улица Вайнера, 10, (НеОфис, ТЦ «Успенский»), 5 этаж. Участники могут взять с собой сладости к чаю.

Гости старше 21 года могут оформить личную карту для входа в НеОфис по ссылке. В течение одного-двух рабочих дней после заполнения анкеты придет уведомление о том, одобрена заявка или нет, после чего можно будет посещать пространство НеОфиса в рабочие часы ТЦ с 10:00 до 22:00.

Альбина Шаймухаметова

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