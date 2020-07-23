Татарская молодежь Москвы провела первую благотворительную акцию

Молодежное крыло «Штаба татар Москвы», которое носит название «Штаб татарской молодежи», запустило свои благотворительные проекты. Первой акцией стала раздача 450 л сока. Ее активисты приурочили к празднику Курбан-байрам, который мусульмане отмечают 31 июля.

По словам участников движения, не обошлось без хлопот со сбором и отправкой. Первая машина поехала в мечеть «Ихлас» в Уфе, вторую партию отправили в ДУМ РТ, а третью — в город Агрыз.

«„Штаб татарской молодежи“ отмечает важность того, что в этой акции приняли участие многие студенты первых и вторых курсов. Возможно, кто-то из молодежи вносил не такую большую сумму, но дело здесь скорее в воспитании. У татар должно вырабатываться чувство сопричастности, благотворительности, и им с юных лет нужно чувствовать такие праздники, как Курбан-байрам», — отметил руководитель «Штаба татар Москвы» Рустэм Ямалеев.

Возглавляющий «Штаб татарской молодежи» Тахир Мухаматдинов рассказал «БИЗНЕС Online» о том, что активисты открыли аккаунты организации во всех крупных социальных сетях и создали чат в мессенджере «Телеграм», где могут общаться татары из разных уголков планеты. По мнению Мухаматдинова, благотворительные акции воспитывают у молодежи правильные качества.



business-gazeta.ru