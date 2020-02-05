Татарская молодежь Тюмени отметила на льду «Кышкы Сабантуй»

Разрушая стереотипы вот уже, который год в городе Тюмени татарская молодежь отмечает «КЫШКЫ САБАНТУЙ». В таком необычном формате мероприятие впервые в Тюмени прошло 2011 году под названием «Татарлар бозда шуа – TATAR PARTY на льду». Организатором PARTY выступила молодежная организация «Яшь буын» — «Молодое поколение». В 2013 году идею подхватили и продолжили с большим успехом активисты Союза татарской молодежи Тюменской области.

В этом году на ледовой арене спорткомплекса «Прогресс» татарская молодежь Тюмени и Тюменской области снова собралась по инициативе МКДЦ «Татары Тюмени» и Центра татарской культуры г. Тюмени.

На катке звучали известные среди молодёжи песни: «Милэшлэрем», «Эх алмагачлары», «Татар яшьлэре» под эти популярные композиции участники массового катания на льду делали селфи, а журналисты СМИ брали интервью, вели пошагово видеосъёмку события.

В промежутках, для тех, кто немного устал, был организован «сытный и вкусный» перекус от кулинарии «Дуслык » с ароматными өчпочмаками, сладкой губадией, кыстыбыем и, конечно, горячим чаем!

Полтора часа «покатушек» пролетели как один миг! И пункт приема инвентаря встречал очередь из уставших, но счастливых лиц гостей спорткомплекса. Пожалуй, искренний смех, улыбки и сияющие глаза участников мероприятия – это лучшее «спасибо — рахмат» за зимний праздник под названием «КЫШКЫ САБАНТУЙ». А мы будем с нетерпением ждать его повторения в конце 2020 года!

Источник: МАУК Центр Татарской Культуры г. Тюмень