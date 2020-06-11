Татарская молодежь запустит сайт, посвященный Гаязу Исхаки

Ровно через 80 дней cоюз татарской молодежи «Азатлык» планирует открытие сайта isxaki.com, который будет посвящен писателю, журналисту, общественному деятелю Гаязу Исхаки.

По словам председателя организации Наиля Набиуллина, это будет подарок к 100-летию ТАССР и 30-летию принятия декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан. На данном ресурсе собраны архивные фотографии, аудиокниги, романы, драматургические произведения, публицистика. На начальном этапе будет опубликовано 50−60 произведений, около 100 статей писателя. Некоторые уже переведены на русский язык.

«Большинство произведений Исхаки до сих пор находится в бумажном формате — в 15 томах, изданных настолько давно, что уже и не продаются. Попробуйте поискать в Google, сколько найдете произведений? Сегодня в интернете их доступно всего 5−6 („Остазбикә“, „Кәҗүл җитек“, „Ул әле өйләнмәгән иде“, „Зөләйха“, „Ике йөз елдан соң инкыйраз“), а публицистики совсем нет», — сказал Набиуллин.

По его словам, создание сайта, посвященного писателю, — очень важный проект, который позволит татарам в любой точке мира познакомиться с жизнью и творчеством личности №1 в татарской нации. Сайт имеет большое значение в деле повышения национального самосознания татар. Постепенно он будет переводиться на английский, русский и турецкий языки. Сам сайт технически уже готов, сейчас ведутся работы по размещению контента.



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