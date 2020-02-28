Татарская молодежная организация «Уральские горы» объявила набор в команду активистов

Организация «Уральские горы» появилась благодаря инициативе молодых людей из Землячества татар, изначально существовавшего на базе Уральского федерального университета. За 3 года ребята накопили определенный опыт и сформировали своё видение будущего татарского народа. В своей работе они делают акцент на молодежи и детях, так как считают, что именно за этими категориями граждан стоит будущее народа.
«Мы хотим дать шанс всем молодым татарам области и города. Путь в актив будет состоять из нескольких этапов, которые мы пока не разглашаем, но сейчас идёт работа по сбору анкет кандидатов в команду. Сбор заявок мы планируем закрыть в конце марта.
Далее будет следующий этап. За два дня к нам поступило уже 10 заявок. У молодежи разная мотивация, у кого-то много свободного времени и он хотел бы посвятить его татарам, кто-то просто ищет единомышленников, кто-то хочет развиваться, всё это безусловно можно найти в нашей организации. Из всех кандидатов у нас будет проходить отбор, но мы уверенны, что даже те, кто не дойдёт до конца, получат огромный опыт, новые знакомства и заряд энергии», — поделилась соучредитель Организации «Уральские горы» и заместитель председателя Альбина Шаймухаметова.
Организаторы обещают новым членам команды дать возможность:
— организовывать татарские и межнациональные мероприятия;
— развить свои лидерские качества;
— реализовывать масштабные проекты;
— подтянуть знание татарского языка;
— взглянуть на работу организации изнутри и самостоятельно влиять на ее процессы;
— посещать события в жизни татарского мира в Екатеринбурге, Казани и других городах России;
— познакомиться со множеством интересных и амбициозных ребят;
— найти единомышленников по всей стране и за рубежом;
— внести свой вклад в развитие народа.
Эльвина Курбанова