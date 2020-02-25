Татарская национально-культурная автономия Оренбургской области отмечает 20-летний юбилей

Юбилейное мероприятие состоялось в здании театра имени Мирхайдара Файзи. В фойе гостей встретил народный ансамбль «Умырзая», исполнявший татарские народные песни. Поздравить соотечественников приехали заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев, руководители татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.

Обратившись к присутствующим, Вице-губернатор Оренбургской области, заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике – министр региональной и информационной политики Оренбургской области Олег Димов сказал: «Татарстан является братской республикой Оренбуржья. Татары сегодня трудятся во всех отраслях экономики. Очень здорово, что вы сохраняете богатство татарского народа. Пользуясь случаем, хочу выразить вам самые искренние слова благодарности».

С юбилеем автономию поздравил Васил Шайхразиев. «Мы очень рады сегодня быть здесь. Совсем недавно наша делегация посетила Калининградскую область, где мы возложили цветы сыну татарского народа, великому поэту Фатиму Кариму, и вот уже сегодня мы здесь, в Оренбурге. От своего имени выражаю благодарность присутствующим на этом мероприятии. Как вы знаете, в этом году состоится Всероссийская перепись населения. Прошу всех со всей ответственностью подойти к этому событию», — сказал председатель Нацсовета.

По словам председателя национально-культурной автономии татар Оренбургской области Ильдуса Давлятова на сегодняшний день в области проживает порядка 150 тысяч татар. «Активную деятельность ведёт общественная организация татарских женщин «Ак калфак». Много сделано, но есть к чему стремится. Бергә булсак, барысын да булдырырбыз!» — заявил соотечественник.

С 20-летним юбилеем татарскую национально-культурную автономию Оренбургской области поздравили и руководители национально-культурных автономий регионов России. Среди них представители Азербайджана, Кыргызстана, Чечни, Дагестана и тд.

Мероприятие, организованное в честь юбилея, продолжилось музыкальными выступлениями. Встреча завершилась песней «Туган тел».