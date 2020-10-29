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Татарская общественная организация Екатеринбурга «Уральские горы» отмечает свое 4-летие

Татарская общественная организация Екатеринбурга «Уральские горы» отмечает свое 4-летие

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 29.10.2020 0 37

28 октября молодежное объединение студентов Екатеринбурга и Свердловской области «Землячество татар» отмечает свой День Рождения. В этом году ему исполнилось 4 года.

«Ежегодно в этот день мы старались проводить масштабное мероприятие, выбирали тематику, придумывали сценарий, приглашали артистов и ведущего, готовили угощения, чтобы встретиться со всеми, кто поддерживает нас.

В этом году из-за пандемии наши планы очень сдвигаются. Мы четко ощутили на себе, как отсутствие постоянного контакта друг с другом отдаляет нас. И тут можно провести параллель: чем дольше мы оторваны от общества своих «милләтәшләр», тем быстрее мы теряем свои корни, язык и традиции. Но мы потихоньку возвращаемся в свою стезю, не так быстро как хотелось бы, но стараемся». — сообщает пресс-служба объединения.

Мероприятие в честь Дня Рождения организации было решено приурочить к ещё одной знаменательной дате: 21 ноября 2019 года молодежное объединение официально зарегистрировалось под названием «Региональная общественная организация сохранения и развития культуры народов Свердловской области  „Уральские горы” ( „Урал тау”).»

Как сообщается в группе организации Вконтакте, этот год был посвящен написанию заявок на гранты.

«Всего мы подали около 8 заявок, но выиграли только одну, однако, это для нас становится только стимулом идти дальше.»

ural.tatar

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