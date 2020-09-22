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Татарская поэтесса Лилия Газизова вошла в премиальный лист премии «Поэзия»

Татарская поэтесса Лилия Газизова вошла в премиальный лист премии «Поэзия»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Личности, Главные новости, 22.09.2020 0 5

Известная поэтесса из Татарстана Лилия Газизова вошла в премиальный лист премии «Поэзия», которая считается самой престижной поэтической премией в РФ.

Премия была учреждена Благотворительным фондом «Достоинство» в 2018 году. Её получают авторы лучших​ стихотворений на русском языке. Цель премии – находить и поощрять выдающиеся произведения современной поэзии и поэтического перевода, литературную критику, посвященную поэтическому творчеству.

Газизова Лилия Ривкатовна – поэтесса, переводчица, эссеистка, родилась 6 июня 1972 г. в Казани. Одна из самых заметных поэтов своего поколения. Начала печататься с 1987 года. Первая публикация в центральной прессе была в 1990 году. С 2010-го года пишет преимущественно верлибры. Переводит татарскую и турецкую поэзию на русский язык. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Инициатор и куратор двух особенных поэтических фестивалей в Казани, которые не один год собирали в Татарстане известных поэтов страны.

tatarlar.info

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