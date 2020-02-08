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Татарская слобода в Томске станет музеем-заповедником

Татарская слобода в Томске станет музеем-заповедником

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 08.02.2020 0 9

Эта территория с компактным проживанием татар была основана в начале XVII века на юго-западной границе Томска. Об этом рассказал начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ Альберт Бурханов на круглом столе «Татарская городская слобода: прошлое, настоящее и перспективы развития». Заседание круглого стола состоялось 7 февраля в редакции газеты «Казанские ведомости».

«Во время визита в Томск Президента Татарстана Рустама Минниханова была поднята проблема сохранения этого исторического квартала, в котором расположено около 300 деревянных домов», — сказал Альберт Бурханов.

Было высказано предложение о создании в Томске музея-заповедника под открытым небом «Татарская слобода». Работа по реализации этого проекта начата.

kazved.ru

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