Татарские деревни Пермского края — Танып, Бердакаево, Енапаево, Агафонково и Усть-Турка

Краткий обзор возникновения и заселения 5 деревень в Пермском крае, считающихся татарскими

1. Деревня Танып (Бардымский район Пермской области).

В период основания деревни (приблизительно 300 лет тому назад) на этих местах других деревень не было. Поэтому Танып из всех окрестных деревень, расположенных по р. Тол, считается наиболее старой.

Первыми здесь поселились татары-тептяри. Их также называли припущенниками. Они переселились сюда из-под Казани, спасаясь от крещения. Старшим среди них был дед Биккул Кушкилдин. Он несколько раз ездил в Чердынь на лыжах, чтобы получить документ на право владения землями. Отвозил туда подарки -шкуры ценных зверей. Наконец, в одну из поездок, привез документ, написанный на звериной шкуре.

Тептяри получили право на владение землями, начиная от истоков р.Ермия до ее впадения в р.Тол и землями, расположенными по нижнему левобережье р.Тол до р.Кажмакты (р.Барда). По реке Барда тоже поселились тептяри, называемые бардобашские тептяри («бардабаш типтэрлэре»)

Татары из-под Казани, в основном портные, мелкие торговцы, оседали в деревне и в более позднее время. До революции, например, здесь остались портной дед Ярулла и другие.

В прошлом старики составляли «шажэрэ». Они теперь утеряны. В «шажэрэ» указывалась родословная многих тептярских семей (фамилии записывались по названию рода: нэсел, зат. Распространенными были «насел» Чурагуловых, Чуракаевых, Туйгильдиных, Гумаровых, Якуповых, Яткуловых, Макачевых, Нурмухаметовых.

Расселение в деревне было по родственному признаку. Члены одного рода старались обстраиваться поближе друг к другу, на одной улице. Усадьбы тептярей в основном были на улицах, называемых «типтэр жыен», «мэчет жыен», «тавык жыен».

Башкиры в деревне поселились позднее тептярей. Они основали свою улицу («башкорт жыен») на правом берегу р. Тол. Башкиры являлись выходцами из-под Осы, из деревни Удик. По реке Тол размещались многие башкирские деревни. Они имели свое кантонное управление.

Вблизи р.Тол, на р.Башап (Ар Башап) поселились удмурты. Видимо, часть удмуртов когда-то жила и в деревне Танып. Одна из улиц в деревне называется «ар жыен» и на ней расселен самый многочисленный род Батыркаевых. По преданиям, основатель этого рода был удмурт. Были роды и марийского происхождения, таковы: Уразтемировы, Габжалиловы, Алешины. Они жили на отдельной улице («чирмеш жыен»). В настоящее время потомки удмуртских и марийских родов причисляют себя к башкирам.

2. Деревня Бердыкаево (Саескан, Суксунский район Пермской области).

Деревне Саескан 300-350 лет. Первыми поселенцами считаются татары, прибывшие из-под Казани. Это два родных брата: дед Бердикай и дед Агафон. Первый основал деревню Бердикаево, а второй — д.Тау авыл (Агафонково). Они владели всеми окрестными землями, но позднее часть земель была продана русским.

Население деревни называет себя татарами, а при выезде в другие районы — уральскими татарами. Себя и жителей дд.Агафонково, Лямпа, Карчи, Гайна и Юлтаево по языку и быту отличают от бардинских. Районы за г.Красноуфимском называют «Офэр як», к западу -«Барда як», а свои места » Кунгур як» (окрестности называют «Чурэ як»).

Самыми старинными в деревне считаются три рода: Аит патакасы, Давит патакасы, Мелек патакасы («патака» — общее название всех семей рода). Отдельные семьи обозначают термином «зат», а родственные семьи — «жыен», «табын» (термин «аймак» применяется для обозначения собрания большого числа людей). В деревне есть еще четвертый род — Гайби патакасы, но он позднего происхождения и в число трех основных родов не входит. Такое же обозначение родов, родственных семей практикуется и в д.Агафонково, По обычаю родственные семьи хоронят покойников на кладбище на своем определенном месте (жыен белэн куму).

В окрестных деревнях (Оттуз, Чистякове, Теш Баш, Солянка) татары смешались с марийцами. Так же и в д.Агафонково (там, например, основателем рода «кэбэч нэсел» считается мариец). Такое смешение объясняется тем, что в прошлом в этих краях население было малочисленным, поэтому татары и марийцы селились в одних деревнях и смешивались между собой.

3. Деревня Агафонково (Тау авыл, Суксунский район Пермской области).

Первыми поселенцами считаются татары, бежавшие из-под Казани. Дед Бирдекэй основал д.Саескан (Бердыкаево), дед Юлай -д.Юлаево, дед Байгын — д.Байгын и дед Агафон — д.Агафонково (Тау авыл). Люди добирались до этих мест по рекам: Волге, Каме и Сылве. Позже здесь оседали пришлые из Кукмора татары-валяльщики обуви, а из Актаныша — портные. Население деревни немного обашкирилось.

В деревне сохранились обозначения родственных групп: Мелек зат, Гыйззэт зат, Пузыр зат. Каждая группа имела свою тамгу для обозначения земельных участков.

4. Деревня Усть-Турка (Тор, Кунгурский район Пермской области).

Деревня основана примерно 400 лет тому назад бежавшими от крещения пришельцами из-под Казани. Вначале они поселились на месте «иске йорт», затем старики Кызылбай, Тимербай, Актырнак-бай переселились на это место. Вначале жили в землянках, затем отстроили срубные избы. Актырнакбай был удмуртом и его род отатарился. В деревне также жили переселенцы из деревни Карьево (Иске авыл) и Кунгыр, которые считаются в этих местах самыми старыми деревнями.

5. Деревня Енапаево (Саз авыл, Октябрьский район Пермской области).

Дата основания деревни забыта. Первые поселенцы пришли со стороны Казани, из разных мест. Помнят, что Гали Эгерже был из Агрыза, Казан Касыйм, Мортый бай — из Казани, На кладбище был надгробный камень с надписью: «Эгержэ кызы Фатыйма, 1664 ел». Родственные группы называются «зат»: Дилэвер заты, Мохэммэдьяр заты. Оба они входят в род «волка» (буре заты).

Старое название деревни — «Саз авыл». Так деревню называли потому, что вокруг было много болот. Первоначально деревня была расположена в стороне Гондыря и называлась Башанбаш. По мнению информаторов, в стороне Гондыря во многих деревнях живут отатаренные марийцы и удмурты, говорящие на татарском языке, носящие татарскую одежду и т.д. В д. Енапаево тоже были роды, смешанные с удмуртами.

По рассказам стариков, впервые на эти места пришли три брата: дед Янапай основал деревню Енапаево, второй дед — д.Кашку, а имя третьего деда забыто. Все они были крещеными татарами.

Источник ufagen

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