Татарские и башкирские организации Екатеринбурга объединились ради акции для нуждающихся «Мәрхәмәт»

В акции помощи нуждающимся «Мәрхәмәт» («Милосердие») татарские и башкирские организации Екатеринбурга и Свердловской области окажут помощь продуктовыми наборами таким категориям нуждающихся, как:

— пенсионеры,

— ветераны,

— многодетные семьи,

— малоимущие.

Инициатором проекта является татарская молодёжь организации «Уральские горы». С поддержкой выступают:

— СРТМОО «ЯШЕН»,

— СОООО «Татары Урала»,

— БОО «Курултай башкир Свердловской области»

— «Национально-культурная автономия татар Свердловской области»,

— «Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга»,

— Объединение «Свердловские башкиры».

«Будем рады, если к акции подключатся и другие общественные организации. Только вместе мы сможем сделать больше!» – пишут организаторы акции в своей группе.

«Благодаря этой акции мы хотим не только помочь тем, кто в этом нуждается, но и показать сплоченность наших организаций в Свердловской области. Пусть это послужит хорошим примером для всех национальностей нашей области и других регионов. На данный момент (второе мая) уже удалось собрать такую сумму, благодаря которой сможем помочь 40 людям. Уже ищем подходящие базы для закупки продуктов оптом» — Альбина Шаймухаметова, организация «Уральские горы»

«Мы всегда держим связь с другими организациями и стараемся поддерживать любое мероприятие. В этот раз пришло предложение провести акцию помощи нуждающимся, мы поддержали. Объединяться хорошо, так как в каждой организации есть разные люди, разные идеи, в этот раз кто-то придумал акцию, в другой раз кто-то другой предложит другую идею, в третий раз уже мы что-нибудь придумаем. Любое мероприятие имеет успех, когда есть поддержка. Ну а объединившись с кем-то, ты всегда знаешь, что твою затею обязательно поддержат, может укажут где-то на ошибки, подскажут, как лучше поступить в той или иной ситуации» — Руслан Саубанов, неформальное объединение «Свердловские башкиры»

«Мы уже не первый год занимаемся пожертвованиями, стараемся помогать пенсионерам, многодетным людям и тем, кому необходима данная помощь. Объединившись, сможем провести такую акцию более масштабно. Люди увидят, что многие этим занимаются, тоже захотят присоединиться» — Ринат Каштанов, организация «ЯШЕН»

Будут подготовлены два продуктовых набора: для взрослых/пожилых и семей с детьми. Стоимость одного набора — 500 руб. В планах подготовить и развезти 100 продуктовых наборов в течение двух недель акции – до 14 мая.

Для того, чтобы помочь нуждающимся в Священный месяц Рамадан и помочь с закупкой продуктов – можно отправить любую посильную сумму на карту Сбербанка: 4276 1600 1483 6903 (Гульфия Нурмухаматовна). При оплате нужно обязательно прикрепить сообщение «Для нуждающихся».

Вся собранная сумма будет направляться на закупку и организацию продуктовых наборов первой необходимости. Отчеты с акции можно отслеживать в группе «Уральские горы»

Напомним, что подобные акции уже проходят в Свердловской области и хорошо себя зарекомендовали: раннее наш портал писал про успешный опыт мечети «Сабр» в городе Первоуральске.

Ильдар Хабибуллин