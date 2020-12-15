Татарские колыбельные обрели новое звучание

В Казани запустили новый проект «Бишек жырлары». Музыкальный проект позволил прикоснуться к татарской культуре. Основной идеей стало современное осмысление старых татарских колыбельных для родителей и детей. С помощью архивов музыковедов и изучения национального фольклора были воссозданы тексты и ноты песен.

Я с опаской бралась за этот проект — татарский знаю не в совершенстве, но все-таки это моя культура, мой родной язык. Но, как показывает практика и отзывы, всем понравилось.

Для того чтобы нам найти эти колыбельные пришлось залезть в архивы, этим занимался Айрат (основатель проекта), он нашел порядка 10 татарских колыбельных, из них я выбирала на свой вкус. Пару из них довольно известные, но тоже забываются. Очень многие, кто услышал колыбельные, сейчас говорят слова благодарности, говорят это то, чего им не хватало, особенно те, у кого маленькие дети. Им хотелось напевать именно татарские колыбельные, а они их элементарно не помнят, и их в свободном доступе в интернете даже не найти. Поэтому я очень рада, что получилось внести такой вклад, хоть и небольшой, в музыкальное татарское будущее.

– Этот проект продолжает и возрождает татарские народные музыкальные традиции, — рассказала Метро Лия, исполнитель колыбельных, — потому что эти народные колыбельные стали забываться. Многие уже современные молодые люди не помнят текста, помнят только отрывками, что им бабушки-дедушки напевали.

– Я рисовала несколько эскизов на тему колыбельных, — рассказала Гузель. — Остановились на самом понятном, где есть спящий малыш и намёк на стилизованные татарские узоры. Но цветовую гамму выбрали ночную. Изначально ставилась задача, что рисунок хорошо бы сделать с отсылкой к татарской теме, но это не народное пение, а переосмысление и для современных детей и родителей. Надеюсь, что обложка тоже получилась с намёком. Вообще, ее стоит рассматривать в серии с другими рисунками, которые я делаю для проекта. Сейчас они публикуются в Инстаграме на официальной странице.

Я думаю, что у каждого родителя бывает этап, когда он начинает интересоваться тем, кем он является. Как он может об этом рассказать своим детям. О своих корнях и о красоте родной культуры. Я думаю, что этот проект об этом. Музыка и иллюстрация – это универсальные средства. Их можно понять, не зная языка.

– Веками люди отмечают, что именно колыбельные — первые уроки родного языка для ребенка, — считает Зайнап Хайретдинова, автор музыкального проекта «Babykei». — Песни помогают малышу запоминать слова, их значения, порядок слов в предложении. Колыбельные на родном языке – это еще одна прекрасная возможность изучить культуру и традиции татарского народа и впитать его вместе с молоком матери.