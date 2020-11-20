ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ – В ГИТАРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

25 ноября в 18:00 в Доме Татарской книги состоится концерт молодого музыканта-исполнителя Айдара Абдрахимова.

В течении вечера прозвучат татарские народные мелодии в обработке Виталия Харисова, доцента Казанской государственной консерватории имени Н.Жиганова. Композитор, мултьиинструменталист, бард Виталий Харисов – преподаватель Айдара Абдрахимова, они часто выступают вместе.

Молодой музыкант-исполнитель расскажет о том, чем для него является татарская народная музыка и поделится опытом изучения истории известных нам мелодий. «В этих песнях – вся палитра истории и культуры нашего народа», — говорит Айдар.

В концерте так же примут участие молодые поэты современности.

Когда: 25 ноября

Во сколько: 18:00

Где: Островского, 15

Цена билета: 100 руб.

СПРАВКА:

Абдрахимов Айдар Наилевич родился в Казани, детские годы провел в Верхнем Услоне, где окончил музыкальную школу по классу гитары и фортепиано. После музыкальной школы продолжил учебу в Казанском музыкальном колледже имени И.В.Аухадеева. Участник множества фестивалей и конкурсов (Москва, Белгород, Зеленодольск, Булгары и пр.). Стал лауреатом и дипломантом ряда международных и всероссийских конкурсов в Самаре, Казани, Чебоксарах, Кургане. В настоящее время является студентом Казанской государственной консерватории им. Н.Жиганова, специальность – композиция. Активно выступает в БКЗ им. С.Сайдашева, Доме дружбы народов, музеях и других площадках Казани.