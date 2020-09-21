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Татарские орнаменты в рукоделии

Татарские орнаменты в рукоделии

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 21.09.2020 0 1

Татары Ташкента объявили о старте онлайн-конкурса по рукоделию, посвященного 100-летию ТАССР и 30-летию Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента.

Как сообщают организаторы, работы должны быть сделаны вручную и обязательно связаны с татарской национальной тематикой: вышивка, вязание, валяние, ткачество, изготовление кукол в татарском костюме, головные уборы, аксессуары, декоративно-прикладное искусство.

Фото работ необходимо присылать в телеграмм-бот @Tokpc_PR_bot в 2-х экземплярах:

  1. чёткое фото самой работы (желательно с описанием);
  2. эта же работа с автором рукоделия.

Работы на конкурс принимаются до 15 октября 2020г.

По желанию авторов представленные работы призёров в дальнейшем будут представляться на выставках по рукоделию ТОКПЦ.

Оргкомитет конкурса: 8901872653 – Райхан Ханафиевна.

tatarlar.info

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