Татарские орнаменты в рукоделии

Татары Ташкента объявили о старте онлайн-конкурса по рукоделию, посвященного 100-летию ТАССР и 30-летию Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента.
Как сообщают организаторы, работы должны быть сделаны вручную и обязательно связаны с татарской национальной тематикой: вышивка, вязание, валяние, ткачество, изготовление кукол в татарском костюме, головные уборы, аксессуары, декоративно-прикладное искусство.
Фото работ необходимо присылать в телеграмм-бот @Tokpc_PR_bot в 2-х экземплярах:
- чёткое фото самой работы (желательно с описанием);
- эта же работа с автором рукоделия.
Работы на конкурс принимаются до 15 октября 2020г.
По желанию авторов представленные работы призёров в дальнейшем будут представляться на выставках по рукоделию ТОКПЦ.
Оргкомитет конкурса: 8901872653 – Райхан Ханафиевна.