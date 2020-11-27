Татарские переводы смыслов Куръана от ДУМ РТ презентовали в Уфе

27 ноября в г. Уфа прошла официальная презентация издания перевода смыслов Куръана на татарском языке “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә”, выпущенного Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. Для этого по приглашению председателя Меджлиса приходского собрания МРО «Ихлас» г. Уфы Мухамета хазрата Галлямова и имам-хатыба мечети «Ихлас», представителя ВКТ в Республике Башкортостан Альфреда хазрата Давлетшина в братскую республику прибыл муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Презентация издания “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә”, снискавшего широкое признание среди татарских богословов и татарской общественности России прошла здесь же — в мечети «Ихлас» г.Уфа.

Издание “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” – это современный фундаментальный богословский труд, являющийся переводом смыслов Куръана. При его подготовке шариатские специалисты ДУМ РТ, филологи татарского и арабского языков, Куръан-хафизы, специалисты по кыраатам, фикху, акыде использовали тафсиры на татарском и старотатарском языках, в особенности Нугмани, Мухаммада Садыйка ибн Шах Ахмад Иманколый Казани “Тасхилюль-байан”, Шайхульислама Хамиди “Аль-Иткан”, а также тафсиры на арабском и турецком языках, в том числе труды имама Аль-Махалли и Ас-Суюти “Тафсир Аль-Җалялейн” и шейха Махмуда Аль-Уфи “Куръан Маджид”, Ат-Табари, Аль-Матуриди, Ибн Касир, Аль-Куртуби, Ан-Насафи, Алуси. Кроме того, в процессе работы специалисты ДУМ РТ обращались к опыту современных татарских авторов тафсиров: Рабита Батуллы, Фарида хазрата Салмана, Габдельбари хазрата Исаева и др.

Отличительная особенность перевода смыслов Куръана от ДУМ РТ заключается в точной передаче текста Священной Книги на татарском языке, что позволило максимально близко воспроизвести синтаксическую конструкцию и лексический состав подлинника и исключить возможности для кривотолков. Для удобства читателя и облегчения понимания смыслов Куръана в тексте труда содержатся комментарии, обособленные скобками от дословного перевода. Таким образом, переложение Куръана на татарский язык в вариации ДУМ РТ позволяет донести до читателя не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священной Книги, нюансы, подтексты и метафоры языка Куръана.

Положительные заключения о тексте перевода смыслов Куръана от ДУМ РТ получены от муфтиев, авторов иных тафсиров, ученых-лингвистов, литературоведов, исламоведов, духовных управлений мусульман и общественных организаций Татарстана и России. Издание впервые было успешно представлено публике в Москве в октябре 2019 года на площадке Полномочного Представительства Республики Татарстан в Москве.

Примечательно, что богословский труд, который был презентован сегодня в г.Уфа, является обновленной версией, которая переиздана в 2020 году в качестве специального тиража по поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина для бесплатной раздачи в российских регионах с компактным проживанием татар в рамках Года родного языка. Общий тираж специального выпуска издания «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» составляет 40 000 экземпляров. В первую очередь часть из них летом текущего года была направлена в башкирские мечети после делового визита муфтия Башкортостана Айнура хазрата Биргалина в Казань. Кроме того, тиражи книг отправлены в Москву и Ленинградскую, Ивановскую область, а также переданы в руки делегатов «Милләт җыены» («Национальное Собрание»), который прошел 29 августа в Казани в рамках празднования 100-летия образования Татарской АССР.

Примечательно, что обновленное издание «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” начинается со слов обращения Камиля хазрата Самигуллина к единоверцам-соотечественникам с призывом изучать, беречь и развивать родной язык и культуру.

Издание «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» отпечатано Издательским домом «Хузур» ДУМ РТ в твердом переплете, объемом 807 страниц. Наряду с татарским переводом в 2019 году ДУМ РТ была подготовлена вторая очередь переводов смыслов Куръана на русском языке «Калям Шариф. Перевод смыслов», которая также была успешно презентована в Махачкале. Всего издание на русском языке ИД «Хузур» выпустил 3 раза общим тиражом 7 тысяч экземпляров. На татарском языке было 4 переиздания. Кроме того, издательством «Хузур» подготовлена аудиоверсия переводов смыслов Куръана на татарский язык, которая впоследствии была запрограммирована в Куръан-ручку турецкого производства.

Издание тафсиров Куръана на татарском и русском языках реализованы Духовным управлением мусульман Республики Татарстан в целях формирования базиса для дальнейшего развития Ислама и популяризации его истинных ценностей в России.

dumrt.ru