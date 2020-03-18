Татарские школьники – победители Интеллектуальной олимпиады ПФО

13 марта 2020 года в Республике Марий Эл завершилась Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди школьников.

В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов по четырем видам программы («Программирование», «Робототехника», «Решение изобретательских задач» и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?») боролись около 170 учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья. В составе команд самые эрудированные представители молодежи – победители муниципальных и региональных отборочных соревнований. Их знания оценивала профессиональная экспертная комиссия.

В личных зачётах: в «Программировании» серебро завоевали Инсаф Хайруллин и Далер Закиров из Республики Татарстан. В решении изобретательских задач серебро завоевали Тимур Гусманов и Ильдар Саубанов из Республики Татарстан, бронзу – Айдар Фаткуллов.

По итогам всех четырех соревнований победу в общем зачете одержала команда Республики Татарстан.

tatarlar.info