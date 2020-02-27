Татарские слободы: пример добрососедского диалога и совместного жития

Татарские городские слободы — уникальное явление в истории Евразии. Татарская слобода в Москве существовала уже в XIV веке. В ХVII — начале XX века кварталы компактного проживания татар массово появились и активно развивались в Санкт-Петербурге и многих городах европейской части, Поволжья, Урала, Сибири, Казахстана, Средней Азии, Кавказа и других регионов бывшей Российской империи.
Историю сохраняют краеведы-энтузиасты
— Города у тюрко-татар существовали еще в древности и Средневековье. Особенно это касается периода Золотой Орды, когда процесс урбанизации достиг самих больших масштабов. Многие современные российские города возникли на базе или месте средневековых тюрко-татарских городских поселений, являвшихся центрами ремесел и торговли на трассах торгово-караванных и водных путей Евразии с востока на запад. Возникновение и развитие татарских городских слобод в Российском государстве — следующий важный этап татаро-мусульманской урбанизации и городской культуры. Они помогли развивать ремесла и торговлю, налаживать торговые и дипломатические отношения Российского государства с народами и странами Востока.К сожалению, степень изучения исторических слобод в рамках фундаментальной науки пока недостаточна. Активная исследовательская работа ведется в основном краеведами-энтузиастами и представителями туризма. Они применяют комплексный подход: изучают природные объекты, архитектуру и другие историко-культурные памятники, эпиграфику — надписи на древних могильных камнях, архивы, экспонаты местных краеведческих и школьных музеев.
— Дальнейшие этапы — возрождение, благоустройство, грамотная и бережная музеефикация. Так молодое поколение прикоснется к своим корням, будет знать историю своих предков, национальные традиции, культуру. Но кроме этого, при разумном подходе возрождение слобод может стать очень перспективным проектом в сфере международного и внутреннего этнотуризма в каждом конкретном регионе.
Айрат Файзрахманов, кандидат исторических наук, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи:
— Татарская городская слобода предметом серьезного научного изучения стала совсем недавно — только в 90-е годы прошлого столетия. Этой темой занимался доктор архитектуры, профессор, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Нияз Халитов. Изучение татарских слобод — это не только краеведение, история, это и география, и филология, и социология, и экология, и экономика, и туризм… Здесь необходим междисциплинарный подход.Только в Казанском уезде было более 50 слобод. Историю многих слобод мы, к сожалению, практически утратили. Салмачи, Воскресенское, Вознесенское и многие другие поселки, вошедшие в состав Казани, тоже были слободами.
Слобода в Томске — жемчужина татарского народа
— Татарская слобода в Томске — одна из жемчужин нашего народа. Мы были поражены, что там сохранилось более 300 деревянных с уникальной орнаментацией и разнообразным декором многоквартирных домов — одноэтажных, двухэтажных и даже трехэтажных. В них до сих пор живут люди. В слободе две красивые мечети — Красная и Белая. Красная — Первая соборная мечеть — была построена в 1901 — 1904 годах ахуном Хамзой Хамитовым на средства родного брата — купца и мецената Карима Хамитова. Белая мечеть построена в 1913 году по проекту главного губернского архитектора Андрея Лангера. Интересно, что в наши дни имам-хатыбы татарских мечетей приезжие: один по национальности киргиз, другой таджик. Слободу планируют музеефицировать — открыть там музеи, выставочные залы, мастерские традиционных народных промыслов и ремесел, гостиницы. Важно открыть там татарскую школу, чтобы татары не забывали родной язык, свои национальные традиции.
Пешеходные территории — правильный путь
— Татары живут во многих регионах России и других странах. В начале ХХ столетия татары в поисках заработка добирались даже до Бразилии! Я 22 года жил и работал в Томске. В 70-е годы занимался реставрацией памятников деревянного зодчества. Могу сказать, что в Томской области сохранению традиций уделяется много внимания. Там организуются всевозможные креативные мероприятия. Например, ежегодно в августе проходит международный фестиваль «Праздник топора». В прошлом году в нем приняли участие 226 резчиков по дереву и бересте, кузнецов и керамистов из 30 стран мира и 37 регионов России. Программа праздника была очень насыщенная: мастер-классы, выставки, ярмарки, концерты, конкурс по скоростной резке «Бешеная пила». Идею «Праздника топора» подхватили в Башкирии. Было бы здорово провести подобный фестиваль и в Татарстане.
— В Старо-Татарской слободе на протяжении нескольких веков жили татарские аристократы и представители высшего мусульманского духовенства. У нас открываются музеи, новые туристические объекты. В доме Шигабутдина Марджани завершается восстановление рабочего кабинета татарского богослова, философа, историка, просветителя. После кабинета будет восстановлена обстановка других комнат дома, в котором жил Марджани.Конечно, мы изучаем опыт других регионов. Но у Старо-Татарской слободы в Казани есть своя специфика. У европейских стран надо активнее перенимать опыт по продвижению новых туристических маршрутов, учиться тому, как историческую территорию сделать привлекательной для туристов.Помимо экскурсий мы организуем фестивали, праздники, выставки, кулинарные мастер-классы, мастер-классы по традиционным народным промыслам и ремеслам, квесты.
— Создание и развитие в Старо-Татарской слободе пешеходной территории — это правильный путь. Но хотелось бы, чтобы улицы слободы еще больше ожили — там проводились ярмарки, национальные праздники.Да, в Старо-Татарской слободе есть хороший опыт. Например, там при Апанаевской мечети работает удивительный мастер Ильдар абый. Он шьет традиционные татарские сапоги из сафьяна. Уникальный человек! Когда у него есть время, я завожу к нему гостей. Туристы в восторге, они снимают на видеокамеры, фотоаппараты весь процесс создания красивых сапог, выкладывают фото, видео и свои отзывы в соцсетях. Это самая эффективная реклама для привлечения новых гостей в наш регион. Но Ильдар абый не может проводить мастер-классы часто — ему надо зарабатывать на жизнь.
Элемент большой национальной политики
Тема возрождения и развития татарских слобод многогранная, сложная. Спасибо, что восстанавливается, благоустраивается слобода в Казани. Но там еще много работы. Когда ведем экскурсии, умудряемся обходить места с полуразрушенными зданиями, пустырями. А ведь там у каждого дома интересная история, каждый дом связан с именами известных людей, которые оставили след в истории Татарстана.Я работал в Ташкенте на узбекском радио и телевидении, вел программы на татарском языке. Татарская диаспора в Узбекистане крупнейшая в странах Средней Азии. В советский период там проживало более 1,5 миллиона татар, ныне — более 600 тысяч. С Узбекистаном связаны жизнь и деятельность многих известных татар, например балерины Галии Измайловой, архитектора Мидхата Булатова, живописца Чингиза Ахмарова, художника, скульптора Баки Урманче, заслуженного деятеля искусств Рафаэля Такташа…Интересный факт: татарская деревня в Узбекистане была первым в Средней Азии поселением, где окна домов смотрели на улицу. По восточной традиции окна должны смотреть во двор, чтобы никто из посторонних не мог наблюдать за жизнью семьи.