Татарские слободы: пример добрососедского диалога и совместного жития

Марсель Гарипов, архитектор-искусствовед, краевед, автор книг по истории регионов и населенных пунктов Татарстана и Башкортостана, заслуженный деятель культуры РТ:

— Татары живут во многих регионах России и других странах. В начале ХХ столетия татары в поисках заработка добирались даже до Бразилии! Я 22 года жил и работал в Томске. В 70-е годы занимался реставрацией памятников деревянного зодчества. Могу сказать, что в Томской области сохранению традиций уделяется много внимания. Там организуются всевозможные креативные мероприятия. Например, ежегодно в августе проходит международный фестиваль «Праздник топора». В прошлом году в нем приняли участие 226 резчиков по дереву и бересте, кузнецов и керамистов из 30 стран мира и 37 регионов России. Программа праздника была очень насыщенная: мастер-классы, выставки, ярмарки, концерты, конкурс по скоростной резке «Бешеная пила». Идею «Праздника топора» подхватили в Башкирии. Было бы здорово провести подобный фестиваль и в Татарстане.

— Старо-Татарская слобода в Казани тоже стала центром притяжения туристов…

Марат Корнилов, директор МБУ «Историческая среда» префектуры «Старый город» исполкома г. Казани:

— В Старо-Татарской слободе на протяжении нескольких веков жили татарские аристократы и представители высшего мусульманского духовенства. У нас открываются музеи, новые туристические объекты. В доме Шигабутдина Марджани завершается восстановление рабочего кабинета татарского богослова, философа, историка, просветителя. После кабинета будет восстановлена обстановка других комнат дома, в котором жил Марджани.Конечно, мы изучаем опыт других регионов. Но у Старо-Татарской слободы в Казани есть своя специфика. У европейских стран надо активнее перенимать опыт по продвижению новых туристических маршрутов, учиться тому, как историческую территорию сделать привлекательной для туристов.Помимо экскурсий мы организуем фестивали, праздники, выставки, кулинарные мастер-классы, мастер-классы по традиционным народным промыслам и ремеслам, квесты.

Радик Хайруллин — Беркутхан, историк, гид, член правления Гильдии экскурсоводов РТ:

— Создание и развитие в Старо-Татарской слободе пешеходной территории — это правильный путь. Но хотелось бы, чтобы улицы слободы еще больше ожили — там проводились ярмарки, национальные праздники.Да, в Старо-Татарской слободе есть хороший опыт. Например, там при Апанаевской мечети работает удивительный мастер Ильдар абый. Он шьет традиционные татарские сапоги из сафьяна. Уникальный человек! Когда у него есть время, я завожу к нему гостей. Туристы в восторге, они снимают на видеокамеры, фотоаппараты весь процесс создания красивых сапог, выкладывают фото, видео и свои отзывы в соцсетях. Это самая эффективная реклама для привлечения новых гостей в наш регион. Но Ильдар абый не может проводить мастер-классы часто — ему надо зарабатывать на жизнь.

Любая туристическая группа с радостью соприкоснулась бы с этим ремеслом и другими традиционными народными промыслами, их у нас немало…