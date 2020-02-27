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Татарские слободы: пример добрососедского диалога и совместного жития

Татарские слободы: пример добрососедского диалога и совместного жития

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, История, Главные новости, 27.02.2020 0 8

Татарские городские слободы — уникальное явление в истории Евразии. Татарская слобода в Москве существовала уже в XIV веке. В ХVII — начале XX века кварталы компактного проживания татар массово появились и активно развивались в Санкт-Петербурге и многих городах европейской части, Поволжья, Урала, Сибири, Казахстана, Средней Азии, Кавказа и других регионов бывшей Российской империи.

Каково сегодняшнее состояние этих исторических слобод? Какие малоизвестные страницы истории может раскрыть их изучение? Удается ли татарским слободам сохранить национальный колорит? Поможет ли возрождение слобод развитию этнотуризма? Эти и другие вопросы обсудили историки, краеведы, представители туриндустрии на заседании круглого стола, которое состоялось в редакции газеты «Казанские ведомости». Беседа оказалась особенно интересна и актуальна накануне празднования 100-летия со дня образования Татарской АССР.

Историю сохраняют краеведы-энтузиасты

Альберт Бурханов, начальник комитета по работе с краеведами исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженный деятель науки РТ:
— Города у тюрко-татар существовали еще в древности и Средневековье. Особенно это касается периода Золотой Орды, когда процесс урбанизации достиг самих больших масштабов. Многие современные российские города возникли на базе или месте средневековых тюрко-татарских городских поселений, являвшихся центрами ремесел и торговли на трассах торгово-караванных и водных путей Евразии с востока на запад. Возникновение и развитие татарских городских слобод в Российском государстве — следующий важный этап татаро-мусульманской урбанизации и городской культуры. Они помогли развивать ремесла и торговлю, налаживать торговые и дипломатические отношения Российского государства с народами и странами Востока.К сожалению, степень изучения исторических слобод в рамках фундаментальной науки пока недостаточна. Активная исследовательская работа ведется в основном краеведами-энтузиастами и представителями туризма. Они применяют комплексный подход: изучают природные объекты, архитектуру и другие историко-культурные памятники, эпиграфику — надписи на древних могильных камнях, архивы, экспонаты местных краеведческих и школьных музеев.
— Но исследование и сохранение исторического наследия — это лишь первый этап большой работы?
— Дальнейшие этапы — возрождение, благоустройство, грамотная и бережная музеефикация. Так молодое поколение прикоснется к своим корням, будет знать историю своих предков, национальные традиции, культуру. Но кроме этого, при разумном подходе возрождение слобод может стать очень перспективным проектом в сфере международного и внутреннего этнотуризма в каждом конкретном регионе.

Айрат Файзрахманов, кандидат исторических наук, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи:
— Татарская городская слобода предметом серьезного научного изучения стала совсем недавно — только в 90-е годы прошлого столетия. Этой темой занимался доктор архитектуры, профессор, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Нияз Халитов. Изучение татарских слобод — это не только краеведение, история, это и география, и филология, и социология, и экология, и экономика, и туризм… Здесь необходим междисциплинарный подход.Только в Казанском уезде было более 50 слобод. Историю многих слобод мы, к сожалению, практически утратили. Салмачи, Воскресенское, Вознесенское и многие другие поселки, вошедшие в состав Казани, тоже были слободами.

Слобода в Томске — жемчужина татарского народа

— Какие слободы за пределами Татарстана наиболее интересны для исследователей, туристов?
Альберт Бурханов:
— В прошлом году Всемирный конгресс татар провел Всероссийский форум краеведов в Томске. Почему в Томске? Там, в сибирском городе, сохранилась уникальная городская татарская слобода. Эта территория с компактным проживанием татар была основана в начале XVII века на юго-западной границе Томска. Во время визита в Томск Президента Татарстана Рустама Минниханова была поднята проблема сохранения этого исторического квартала и высказано предложение о создании там музея-заповедника под открытым небом «Татарская городская слобода». Работа по реализации этого проекта начата. Спасибо руководству Томской области и русскому населению Томска за то, что они сохранили татарскую городскую слободу, улицу Татарскую и другие объекты с татарскими названиями, за доброе, теплое отношение к местным татарам. И не зря татары Томска являются толерантной и активной частью населения области.
Равиль Салиев, ветеран педагогического труда, краевед-исследователь, автор книг по краеведению:
— Татарская слобода в Томске — одна из жемчужин нашего народа. Мы были поражены, что там сохранилось более 300 деревянных с уникальной орнаментацией и разнообразным декором многоквартирных домов — одноэтажных, двухэтажных и даже трехэтажных. В них до сих пор живут люди. В слободе две красивые мечети — Красная и Белая. Красная — Первая соборная мечеть — была построена в 1901 — 1904 годах ахуном Хамзой Хамитовым на средства родного брата — купца и мецената Карима Хамитова. Белая мечеть построена в 1913 году по проекту главного губернского архитектора Андрея Лангера. Интересно, что в наши дни имам-хатыбы татарских мечетей приезжие: один по национальности киргиз, другой таджик. Слободу планируют музеефицировать — открыть там музеи, выставочные залы, мастерские традиционных народных промыслов и ремесел, гостиницы. Важно открыть там татарскую школу, чтобы татары не забывали родной язык, свои национальные традиции.
Айрат Файзрахманов:
— Томск по степени сохранения исторической среды, городского быта татарской слободы, пожалуй, лучший город. На второе место я бы поставил Астрахань. На третьем месте — Старо-Татарская слобода Казани. К сожалению, в Старо-Татарской слободе уже практически не осталось местных жителей. Старожилы уходят из жизни, слобода превращается в туристическую территорию.
В Новосибирске татарская слобода полностью исчезла. Буквально на днях вернулся из Вильнюса. Там татарская слобода с деревянной мечетью и медресе была снесена в 60-е годы прошлого века. Это было сделано не по каким-то идеологическим, политическим мотивам. Просто в тот период город активно застраивался. А Томску повезло — застройщики просто не успели добраться до территории татарской слободы.

Пешеходные территории — правильный путь

Марсель Гарипов, архитектор-искусствовед, краевед, автор книг по истории регионов и населенных пунктов Татарстана и Башкортостана, заслуженный деятель культуры РТ:
— Татары живут во многих регионах России и других странах. В начале ХХ столетия татары в поисках заработка добирались даже до Бразилии! Я 22 года жил и работал в Томске. В 70-е годы занимался реставрацией памятников деревянного зодчества. Могу сказать, что в Томской области сохранению традиций уделяется много внимания. Там организуются всевозможные креативные мероприятия. Например, ежегодно в августе проходит международный фестиваль «Праздник топора». В прошлом году в нем приняли участие 226 резчиков по дереву и бересте, кузнецов и керамистов из 30 стран мира и 37 регионов России. Программа праздника была очень насыщенная: мастер-классы, выставки, ярмарки, концерты, конкурс по скоростной резке «Бешеная пила». Идею «Праздника топора» подхватили в Башкирии. Было бы здорово провести подобный фестиваль и в Татарстане.

— Старо-Татарская слобода в Казани тоже стала центром притяжения туристов…
Марат Корнилов, директор МБУ «Историческая среда» префектуры «Старый город» исполкома г. Казани:
— В Старо-Татарской слободе на протяжении нескольких веков жили татарские аристократы и представители высшего мусульманского духовенства. У нас открываются музеи, новые туристические объекты. В доме Шигабутдина Марджани завершается восстановление рабочего кабинета татарского богослова, философа, историка, просветителя. После кабинета будет восстановлена обстановка других комнат дома, в котором жил Марджани.Конечно, мы изучаем опыт других регионов. Но у Старо-Татарской слободы в Казани есть своя специфика. У европейских стран надо активнее перенимать опыт по продвижению новых туристических маршрутов, учиться тому, как историческую территорию сделать привлекательной для туристов.Помимо экскурсий мы организуем фестивали, праздники, выставки, кулинарные мастер-классы, мастер-классы по традиционным народным промыслам и ремеслам, квесты.

Радик Хайруллин — Беркутхан, историк, гид, член правления Гильдии экскурсоводов РТ:
— Создание и развитие в Старо-Татарской слободе пешеходной территории — это правильный путь. Но хотелось бы, чтобы улицы слободы еще больше ожили — там проводились ярмарки, национальные праздники.Да, в Старо-Татарской слободе есть хороший опыт. Например, там при Апанаевской мечети работает удивительный мастер Ильдар абый. Он шьет традиционные татарские сапоги из сафьяна. Уникальный человек! Когда у него есть время, я завожу к нему гостей. Туристы в восторге, они снимают на видеокамеры, фотоаппараты весь процесс создания красивых сапог, выкладывают фото, видео и свои отзывы в соцсетях. Это самая эффективная реклама для привлечения новых гостей в наш регион. Но Ильдар абый не может проводить мастер-классы часто — ему надо зарабатывать на жизнь.

Любая туристическая группа с радостью соприкоснулась бы с этим ремеслом и другими традиционными народными промыслами, их у нас немало…
— Надо найти механизмы и поддержать таких мастеров, чтобы им было комфортно и выгодно проводить такие мастер-классы.У меня еще одно предложение. Почему бы не вернуть улицам Старо-Татарской слободы и центра Казани их исторические названия? Мы не просим улицы переименовывать. Это можно сделать проще: на табличке рядом с современным названием указать историческое. У входа на улицу можно поставить небольшие памятные знаки, информационные стенды с исторической справкой, информацией о человеке, именем которого она названа.Старо-Татарская слобода — это отличный пример и хороший опыт для всех нас в этом направлении. Но нельзя останавливаться на этом. Мы прекрасно знаем, что в нашем городе есть уникальные, исторические места. Я имею в виду восстановление Ново-Татарской слободы и исторической слободы Бишбалта.

Элемент большой национальной политики

Айрат Файзрахманов:
— В Казани для развития туризма перспективна историческая татарская слобода Бишбалта, что в переводе на русский язык означает «пять топоров». Это древнейшее поселение на берегу Волги, известное еще со времен расцвета Волжской Булгарии. Здесь росли сосновые и дубовые леса. Лесорубы, плотники, столяры, жившие в слободе, строили военные и торговые корабли. Есть на территории Бишбалты древнее кладбище. Первые могилы появились там еще в XIV веке. Сейчас кладбище почти затоплено, но часть могил конца XIX — начала ХХ века сохранилась. В гимназии №15 есть Музей Бишбалты, который коллективу учебного заведения помогли создать ученые-историки Дамир Исхаков и Альберт Бурханов. Интересный музей в Савиново, созданный энтузиастами. Но таких небольших музеев должно быть больше. Можно открывать локальные музеи в школах, лицеях, гимназиях. Это и патриотическое воспитание, и краеведение, и проектное обучение. У нас все для этого есть, просто нужен программный, системный подход к решению этого вопроса со стороны мэрии Казани и правительства Татарстана.
Айрат Габдуллин, туристический оператор, радиожурналист:
Тема возрождения и развития татарских слобод многогранная, сложная. Спасибо, что восстанавливается, благоустраивается слобода в Казани. Но там еще много работы. Когда ведем экскурсии, умудряемся обходить места с полуразрушенными зданиями, пустырями. А ведь там у каждого дома интересная история, каждый дом связан с именами известных людей, которые оставили след в истории Татарстана.Я работал в Ташкенте на узбекском радио и телевидении, вел программы на татарском языке. Татарская диаспора в Узбекистане крупнейшая в странах Средней Азии. В советский период там проживало более 1,5 миллиона татар, ныне — более 600 тысяч. С Узбекистаном связаны жизнь и деятельность многих известных татар, например балерины Галии Измайловой, архитектора Мидхата Булатова, живописца Чингиза Ахмарова, художника, скульптора Баки Урманче, заслуженного деятеля искусств Рафаэля Такташа…Интересный факт: татарская деревня в Узбекистане была первым в Средней Азии поселением, где окна домов смотрели на улицу. По восточной традиции окна должны смотреть во двор, чтобы никто из посторонних не мог наблюдать за жизнью семьи.

Айрат Файзрахманов:
— Мы должны помогать соотечественникам в развитии краеведения. Для этого необходимо создать реестр слобод на территории Татарстана, России, Евразии.
Татарские городские слободы — это элемент большой национальной политики, место локализации татарской культуры, презентации Татарстана. Это пример того, как два народа, представители двух вероисповеданий в течение нескольких столетий притирались друг к другу. Люди дружили, сотрудничали. Они умели договариваться, вести диалог, чтобы формировать механизмы совместного жития. И с этой точки зрения опыт татарских слобод интересен и полезен для современного общества, межрегиональной и внешнеэкономической дипломатии.
Ольга Иванычева

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