Татарские студенты – лауреаты Студенческой весны-2020

С 5 по 9 сентября в Ростове-на-Дону прошел финал фестиваля «Российская студенческая весна – 2020». В нем приняли участие более 2000 участников из 70 регионов РФ.

Республика Татарстан стала лауреатом II степени в общем зачете и региональной программе XXVIII фестиваля «Российская студенческая весна – весна Победы 2020» и заняла первые места в номинациях «Социальный ролик», «Бально-спортивный танец», «Эстрадная миниатюра» и другие. Вторые места удалось завоевать в номинациях «Фоторепортаж», «Народный танец», «Народное пение» и т.д.

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» является национальным финалом программы поддержки и развития студенческого творчества, которая существует в России с 1992 года.

Татарстан на фестивале представили 96 талантливых творческих ребят, большинство из которых – студенты вузов Казани. Студенты стали лауреатами почти во всех направлениях фестиваля: от анимации до вокала, от хореографии до театра мод. В течение 3 дней студенты проходили конкурсные отборы, встречались с экспертами и боролись за звание лучших в России.

Отдельно по номинациям призовые места достались следующим студентам:

Номинация «Фоторепортаж»: Камилла Мамедова;

Номинация «Юмористический ролик»: Линар Замалутдинов;

Номинация «Народное пение»: Саида Мухаметзянова и Роза Габдрахманова.

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