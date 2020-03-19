Татарские ученые создадут атлас с местами компактного проживания татар и башкир в РБ и РТ

Татарские ученые планируют создать атлас-карту с местами компактного проживания татарского и башкирского народа на территориях двух республик. Кроме того, там будет зафиксирована трансформация их языка и культуры во времени.

О развитии сотрудничества научных сообществ соседних республик в год 100-летия Татарской АССР, информационных вбросах и экспедициях в татарские села Башкортостана сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на президента Академии наук РТ Мякзюма Салахова.

«Татары и башкиры – это очень близкие народы, поэтому связи между нами длятся уже не одно столетие. Это было задолго до советского времени, было во времена СССР и продолжается в наши дни», — отмечает ученый.

Президент Академии наук говорит, что до 2017-2018 годах уже успешно проводились экспедиции в районы Башкортостана, где проживают татары, и опубликовано много книг.

«Профессиональные исследователи едут в эти деревни, беседуют с людьми и узнают об их фольклоре, изучают особенности диалекта и так далее. Затем результаты анализируются, выявляются традиции и культурные особенности, а также их возможные отличия от тех, которые существуют на территории Татарстана», — пояснил ученый.

bashinform.ru