Татарским национальным центром Московской области реализуется патриотический проект «Помним поимённо«. Проект посвящён 75-летию Великой Победы и 100-летию Татарской АССР.

В рамках проекта «Помним поимённо» рабочей группой подготовлена к изданию «Книга Памяти и Славы» об уроженцах и жителях Татарской АССР, погибших и умерших от ран на территории Москвы и Подмосковья в 1941 — 1945 гг.

Эта «Книга Памяти и Славы» станет вторым крупным проектом этой общественной организации по увековечиванию памяти татарстанцев, погибших в Битве за Москву. Три года назад в изданной «Книге Памяти и Славы» было опубликовано 1945 уроженцев Татарской АССР, не вернувшихся с полей сражений за Москву. Именно тогда было установлено точное место захоронения родного дяди Президента Татарстана — Минниханова Галимзяна Миннихановича.

За прошедшие три года рабочей группой под руководством председателя РОО «ТНЦ МО», капитана I-го первого ранга Фуада Фейзрахмановича Султанова проведена большая работа в архивах, на открытых интернет-сайтах, сверены и перепроверены списки тысяч погибших участников Битвы под Москвой. Как рассказал автор и координатор проекта, журналист, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Энвер Энверович Софинов, «мы закончили работать над списком. Сегодня в него включены 4493 уроженца и жителя Татарской АССР, которые погибли и умерли от ран на территории Москвы и Подмосковья. В первом издании мы не учитывали советских солдат и офицеров, умерших от ран в госпиталях Москвы. Не учитывали мы жителей Татарской АССР, которые родились в других регионах, хотя призывались вренкоматами Татарской АССР. На этот раз мы более тщательно изучили сведения о павших героях. При этом большую благодарность нужно высказать заведующему Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском Кремле, председателю Ассоциации «Клуб Воинской Славы» Михаилу Валерьевичу Черепанову, который постоянно оказывает нам консультационную и практическую».

До выхода новой «Книги Памяти и Славы» весь список уроженцев и жителей Татарской АССР на нашем официальном сайте http://tnc-mo.ru/.

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