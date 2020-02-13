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Татарским учебникам уделят особое внимание

Татарским учебникам уделят особое внимание

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Главные новости, 13.02.2020 0 5

Необходимо уделить особое внимание экспертизе учебников, изданных на татарском языке. С таким предложением выступил директор первого полилингвального образовательного комплекса, возводящегося в Татарстане, Айдар Шамсутдинов.

Депутат озвучил такое предложение в ходе заседания Государственного Совета РТ, посвященного в том числе вопросам образования. Он напомнил, что в случае, если учебник издается на государственном языке республики, то полномочия по проведению его экспертизы делегируются региональному министерству образования. Такой порядок прописан в приказе Министерства просвещения РФ.

Депутат предложил уделить этому вопросу особое внимание. Особенно это касается экспертной оценки учебников на татарском языке для учащихся 5-9 классов. Председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов отметил, что парламентарии в ближайшее время вернутся к обсуждению этого вопроса

magarif-uku.ru

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