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Татарский активист пробежит ультрамарафон и посвятит его 100-летию ТАССР

Татарский активист пробежит ультрамарафон и посвятит его 100-летию ТАССР

в Новости, Слайдер, Спорт, Общество, Главные новости, 23.07.2020 0 7

Председатель Союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин планирует пробежать 250 км от Набережных Челнов до Казани за 4 дня. Свой ультрамарафон он посвящает 30-летию принятия декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан, 100-летию ТАССР и 30-летию союза «Азатлык».

Во время марафона Набиуллин проведет благотворительный сбор к празднику Курбан-байрам. Забег начнется завтра на площади «Азатлык» в Челнах. Набиуллин сообщил, что планирует ежедневно пробегать по 85 км, а ночевать будет в палатке.

Активисты союза будет сопровождать руководителя на автомобиле, поддерживая на самых трудных участках пути. При необходимости бегуну окажут медицинскую помощь.

«Марафоном в честь 30-летия принятия декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан мы хотим не только поздравить татарский народ и всех жителей Татарстана с праздником, но и привлечь внимание общественности к этому большому юбилею. Это отличный повод вновь обратиться к своей истории, вспомнить события 30-летней давности, что исключительно важно для национального возрождения и сохранения самосознания в современном мире», — отметил Набиуллин.

Он планирует завершить марафон 26 июля на площади свободы в Казани.


business-gazeta.ru

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