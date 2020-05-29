Татарский дидҗитал: как поколение соцсетей сохраняет национальную идентичность

Сохранение татарской культуры является неотъемлемой частью национальной политики Татарстана. И если ещё пару лет назад многие активисты и общественники не думали о глобальном развитии в сети, то в условиях пандемии все изменилось. Даже традиционная акция «Мин татарча сөйләшәм» поменяла «прописку» и в этом году прошла в онлайн-формате. Среди тех, кто с помощью IT-технологий популяризирует родной язык сегодня, — как госструктуры, так и общественники. Один из них Азат Кашапов, который создал маску «Переведи на татарский». Она сегодня набирает популярность в Инстаграме. За два дня существования маски ей воспользовались более 170 000 человек. Азат признается, что идея не его. Он подсмотрел её у представителей Якутии и адаптировал под татарский формат.

— Я подумал, почему бы не сделать такую же. Зная, как мы, татары, гордимся своей идентичностью, национальностью. Тем более мы начали забывать свой язык, особенно новое поколение, — говорит собеседник.

Со слов автора маски, в программу зашито около 200 слов, из которых больше половины широко известны, как, например, врач, береза, огурец, гвоздь, есть и те, над переводом которых придется подумать, — экономика, родословная, ссылка.

— Если бы было слишком сложно, то люди не стали выкладывать, как они ошибаются пять сториз подряд. Если будет очень легко, то людям это не зашло бы. Я, например, не знал слово заря. Думал, что многие не знают слово родословная, но, как оказалось, это не так, — добавляет Азат.

Активист утверждает, что тенденция на подобный татарский контент возникла около 10 лет назад, когда он администрировал группу «Типичный татарин» во «ВКонтакте». Собеседник уверен, что публикация мемов помогала в шуточной и игровой форме вспоминать язык или узнавать новые слова на татарском. Сегодня спасать умирающие языки России можно только через диджитал и новые медиа.

В планах Азата создавать маски и дальше, в том числе в честь 100-летия ТАССР. Уже существующую маску, созданную администрацией Кировского и Московского районов, Кашапов оценить затруднился.

— Хорошо, что она есть, я бы постарался сделать еще интереснее, — сказал он.

У администрации Кировского и Московского районов есть сразу три Инстаграм-маски: «Лента Победы», «95 Кировскому» и «100 лет ТАССР».

— Маска «100 лет ТАССР» была создана шесть недель назад, ей уже воспользовались около 30 000 человек. На создание ушло не так много времени, больше ее утверждали, а так где-то два дня, — рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ Екатерина Сабитова.

С ее слов, оставшимися двумя масками — «Лентой Победы» и «95 Кировскому» воспользовались около 20 000 раз, или 1 000 человек. Условную популярность последней собеседница связывает с тем, что раскручивать ее будут ближе к праздничной дате. Екатерина отмечает, что на востребованность у пользователей подобного контента свое влияние, в том числе, оказала пандемия коронавируса.

Есть своя инста-маска и у мэрии Казани. В их аккаунте можно «нарисовать на лице» герб Казани. Визуально это напоминает аквагрим, который используют болельщики на спортивных событиях или рисуют детям на праздниках. В мэрии пояснили, что маска создавалась собственными силами «методом проб и ошибок». После продолжительной модерации она стала доступна общественности в ноябре 2019 года. По данным пресс-службы, ей воспользовались более 7 000 раз.

— Мы рады применять все способы привлечения внимания жителей Казани и гостей к любимому городу. Мэрия готова использовать и другие новшества и приёмы продвижения города — конечно, если это реализуемо нашими силами. Всегда рады предложениям и идеям от горожан, — отмечают в пресс-службе города.

Еще один проект, реализованный в социальных сетях, — «АйдаДомой» поддерживал жителей республики в период самоизоляции. В рамках этой акции на официальных площадках Республики Татарстан в социальных сетях проходили онлайн-трансляции концертов, в том числе звёзд татарской эстрады. За время реализации проекта было проведено свыше 40 онлайн-концертов и более 30 просветительских мероприятий. Общее количество просмотров эфиров составило более 18 миллионов.

Еще один успешный опыт диджитала по-татарски продемонстрировал интернет-журнал Enter. В феврале 2020 года они выпустили маску, представляющую собой эчпочмак, шуточно отвечающий на вопрос «Кто твоя татарочка?». За это время ей воспользовались более 1 000 000 пользователей. Главный редактор издания Данил Губайдуллин рассказывает, что маску «примеряли» абсолютно все категории — от студентов и модников, до представителей татарской эстрады, а за первые два дня на аккаунт издания подписалась 1 000 человек.

— На мой взгляд, это абсолютный рекорд по Татарстану. Грубо говоря, большая часть республики ей воспользовалась, — уверен главный редактор издания Данил Губайдуллин.

С его слов, несмотря на то, что о маске не напоминают, в редакцию поступают обращения с просьбами добавить то или иное имя.

Губайдуллин уверен, что подобные результаты демонстрируют готовность татарского сегмента Инстаграма к всевозможным активностям. Собеседник считает, что локальная идентичность, вне зависимости от региона, воспринимается хорошо. Единственное, что стоит учитывать в этом вопросе, — подача. Если и использовать стереотипы, то только так, чтобы это было смешно, а не издевательски.

— Безусловно, Татарстану нужна своя айдентика. Сложно сказать, как бы она выглядела, надо думать. Нужны какие-то новые формы. Возможно, стоит отойти от использования драконов и чак-чака, — считает Губайдуллин.

Совладелица контент-агентства «Без воды» Алиса Лисовая рассказывает, что подобные игровые формы контента — удовольствие не самое дешевое. К примеру, стоимость создания маски на рынке составляет около 10 000 рублей.

Собеседница уверена, с точки зрения популяризации языка среди молодежи это классная штука.

— В интернете, где сейчас находятся дети и где они потребляют зачастую странный развлекательный контент, как раз и надо размещать какие-то полезные вещи, — добавляет Алиса.

Основательница SMM-агентства FRAGENCY Регина Фасхеева называет маску, созданную Азатом Кашаповым, одной из самых известных в Татарстане, которая понравилась ей как пользователю. Статистические показатели, которые демонстрируют использование масок, собеседница характеризует на отлично.

— Важно, чтобы человеку самому было интересно взаимодействовать с маской. Что-то рассказать о себе. Люди с маской Азата демонстрировали, как хорошо они знают татарский язык, или просто развлекались. Маска Enter — способ пообщаться с аудиторией. И то и другое — маски про Татарстан. Поэтому они интересны, в том числе тем, кто переехал, — так они показывают свою связь с Родиной, — уверена она.

Фасхеева считает, что единого рецепта удачного татарского контента нет. Если бы он и существовал, то все бы уже пользовались им. Главное — чтобы человеку хотелось взаимодействовать с созданным продуктом. В пример она приводит маски-квизы, в которых люди могут продемонстрировать свою эрудированность, или маски-игры, где человек набирает баллы. А в качестве идеи эксперт предлагает запустить маску-викторину с интересными вопросами о Татарстане.

Дмитрий Зайцев

kazanfirst.ru