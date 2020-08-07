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Татарский драмтеатр в Челнах переедет в новое здание в августе

Татарский драмтеатр в Челнах переедет в новое здание в августе

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 07.08.2020 0 1

Труппа  Набережночелнинского драмтеатра «сидит на чемоданах», готовится к переезду  в новое здание  в поселке  ЗЯБ.

«Строительные работы идут в графике, мы каждый день бываем на площадке. В августе будем переезжать. Надеемся, что переберемся на новое место до 1 сентября. А  в начале сентября планируется открытие нового театра. Название уже есть, но не уполномочен его раскрывать. Единственное, что могу сказать – драмтеатр назван в честь выдающейся  личности, в театре будет создан его музей», — рассказал «Челнинским известиям исполнительный директор  учреждения культуры Айдар Сафаргалин.

В старом здании в 4 комплексе  идут репетиции нового спектакля  по произведению Ильгиза Зайниева «Туйга ничә көн кала».

«Пока неизвестно, когда состоится премьерный показ спектакля —  в день открытия театра или открытия творческого сезона, который начинается чуть позже. Это будет зависеть от того, как быстро мы освоимся на новом месте, новой сцене. Да и какая еще будет эпидобстановка неизвестно, но мы готовимся», — пояснил  Айдар Сафаргалин.

Напомним,  из республиканского и федерального  бюджетов для создания театра выделено 1,1 миллиарда рублей. В старом здании идет  ремонт кровли. там  после капитального  ремонта справит новоселье коллектив кукольного театра.

chelny-izvest.ru

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