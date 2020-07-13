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«Татарский дворик» продолжает развиваться

«Татарский дворик» продолжает развиваться

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 13.07.2020 0 4

Постоянный представитель Республики Татарстан в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с помощником главы Администрации Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, директором экомаркета «Татарский дворик» на Хасанском рынке г. Санкт-Петербурга Булатом Шафигуллиным.

На встрече обсудили вопросы реализации и продвижения сельско-хозяйственной продукции производителей из Татарстан на рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  Булат Шафигуллин рассказал о новой продукции, которую начал реализовывать «Татарский дворик», предстоящих проектах и маркетинговых шагах.

Кроме того, обсудили план мероприятий на второе полугодие 2020 г. по развитию торгово-экономических связей между Азнакаевским районом Татарстана и Красногвардейским районом Санкт-Петербурга.

Напомним, что в 2018 году состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Красногвардейским районом города Санкт-Петербурга и Азнакаевским муниципальным районом Республики Татарстан. Подписание побратимских соглашений показывает свою эффективность и  позволяет развить деловые, культурные, туристические и образовательные связи. Одним из самых успешных проектов реализации пунктов данного соглашения между районами является экомаркет Татарский дворик».

tatspb.tatarstan.ru

 

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