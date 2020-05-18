Татарский историко-культурный центр с.Килимово Буздякского района объявляет конкурс

17 мая 2020 года стартовала НОВЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС, посвященный Международному Дню защиты детей!!! Об этом центр сообщает в соцсетях.

Считанные дни остались до лета и летних каникул, а в первый день лета, 1 июня, почти во всех странах мира отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из самых радостных праздников для детей, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, и что взрослые несут ответственность за них.

О конкурсе:

Татарский историко-культурный центр приглашает детей принять участие в ОТКРЫТОМ ДИСТАНЦИОННОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

Цель конкурса — привлечение внимания к Международному дню защиты детей, поощрение и стимулирование постоянных и новых участников, развитие творческого потенциала детей.

Сроки проведения конкурса:

Прием работ: с 18 мая 2020 по 31 мая 2020 года

Подведение итогов конкурса: до 5 июня 2020 года

Участники конкурса:

В дистанционном конкурсе могут принять участие дошкольники, школьники начальных классов, школьники 5-11 классов.

— 1 группа: воспитанники дошкольных образовательных учреждений (младшие дошкольники – 3-5 лет;

— 2 группа: воспитанники дошкольных образовательных учреждений (старшие дошкольники – 6-7 лет;

— 3 группа: начальная школа (1-4 класс);

— 4 группа: среднее звено (5-7 класс);

— 5 группа: старшеклассники (8-11 класс)

Номинации конкурса:

Номинация «рисунок» (принимаются рисунки детей, отражающие детские мечты, отношение к празднику 1 июня, это могут быть рисунки на асфальте и др.)

Номинация «декоративно-прикладное творчество» (принимаются аппликации, поделки, открытки, посвящённые Дню защиты детей)

Номинация «фотография» (принимаются фотографии с детского праздника, посвящённого Дню защиты детей, фотографии на тему «Счастливое детство»)

Требования к работам:

Конкурсная работа должна быть представлена: в виде фотографии в формате jpeg/jpg (фотографии поделок, рисунков или скан-копии рисунков). Фото и скан-копии должны быть хорошего качества — не размытые, чёткие, не засвеченные, без лишних надписей.

Фотографии готовых работ отправляется в группу Вконтакте https://vk.com/ikc_bzd, а так же на почту luizam88@mail.ru

с указанием темы письма «Конкурс».

Рисунки, поделки, фотографии ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь название и краткое описание (ФИО ребенка, нужно указать возраст ребёнка (класс), технику исполнения и т.п..)

Критерии оценок:

— соответствие работы теме конкурса;

— качество и эстетичность исполнения работы (для рисунков и поделок);

оригинальность раскрытия темы;

— качество фотографии (фотоработы должны быть хорошего качества — не размытые, чёткие, не засвеченные, без лишних надписей);

— степень самостоятельности и творческого личностного подхода;

новизна идеи.

Внимание! Работы, не соответствующие теме конкурса, не принимаются/не оцениваются!

Победители награждаются Дипломом Победителя конкурса. Участники награждаются Сертификатом Участника конкурса. Каждый участник-ребенок получит сладкий приз.

Решение жюри является окончательным, его комментирование и критика не допускают.