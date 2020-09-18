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Татарский культурный центр Москвы открывает очередной творческий и образовательный сезон

Татарский культурный центр Москвы открывает очередной творческий и образовательный сезон

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Соотечественники, 18.09.2020 0

Татарский культурный центр Москвы открывает очередной творческий и образовательный сезон!

Всех желающих приглашают на курсы татарского языка. Бесплатно, дружелюбно и профессионально!

  • Онлайн — трехмесячный экспресс-курс обучения, после которого вы сможете читать, писать и разговаривать с правильным произношением на бытовые темы.
  • Офлайн — углубленная годовая образовательная программа, предполагающая очное посещение занятий по субботам в Татарском культурном центре.

Внимание! Для детей до 15 лет предусмотрены специализированные курсы, информация о которых будет опубликована в ближайшее время.

«Хотите учиться? Отбросьте все сомнения и начинайте учиться с нами! Но перед этим — записывайтесь по телефону +7 (495) 951 87 59», — пишут организаторы

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