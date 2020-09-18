Татарский культурный центр Москвы открывает очередной творческий и образовательный сезон!

Всех желающих приглашают на курсы татарского языка. Бесплатно, дружелюбно и профессионально!

Онлайн — трехмесячный экспресс-курс обучения, после которого вы сможете читать, писать и разговаривать с правильным произношением на бытовые темы.

Офлайн — углубленная годовая образовательная программа, предполагающая очное посещение занятий по субботам в Татарском культурном центре.

Внимание! Для детей до 15 лет предусмотрены специализированные курсы, информация о которых будет опубликована в ближайшее время.

«Хотите учиться? Отбросьте все сомнения и начинайте учиться с нами! Но перед этим — записывайтесь по телефону +7 (495) 951 87 59», — пишут организаторы