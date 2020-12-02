Татарский культурный центр Москвы посетил заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин

Во встрече приняли участие заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин, директор Татарского культурного центра Анвер Хусаинов, управляющий делами Наиля Шамиева, члены Президиума Автономии татар Москвы Булат Гаязов и Рустем Шакеров.

В ходе экскурсии по историческому особняку Дамир Данилович осмотрел актовый и репетиционный залы, библиотеку, а также ознакомился с творческой, образовательной и административно-хозяйственной деятельностью ТКЦ.

Представители Автономии рассказали замминистра о татарской общине Москвы и мероприятиях, которые она проводит, о работе с молодежью, о планах и проектах, реализуемых Автономией и ТКЦ. В ответ Дамир Данилович высказал свои предложения о дальнейшей совместной деятельности.