Татарский культурный центр получит здание в Дзержинском районе Новосибирска

Идёт капитальный ремонт помещений бывшего детского сада на ул. Алейская, 16. Здесь разместится Новосибирский областной татарский культурный центр.

На объекте побывала министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Договорённость о передаче здания между губернатором Андреем Травниковым и Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым была достигнута в июне прошлого года во время традиционного праздника «Федеральный Сабантуй — 2019» на территории Новосибирской области. Татарстан выделил на капитальный ремонт 10 млн рублей, на эти средства проведены работы по ремонту кровли, монтажу системы отопления и системы электроснабжения, укреплён фундамент.

Деятельность татарского культурного центра направлена на сохранение самобытности татарского народа и популяризацию национально-культурных ценностей. При центре работает 8 клубных формирований, ежегодно проводится ряд масштабных мероприятий. Сегодня центр размещается в концертно-театральном центре «Евразия».

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