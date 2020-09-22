Татарский праздник «Сомбеля» прошел в воскресенье в Доме дружбы народов Магнитогорска

20 сентября в Доме дружбы народов прошел татарский народный праздник «Сомбеля». Проводится он после сбора осеннего урожая, в день осеннего равноденствия, когда день равен ночи.

В этом году на праздник к детям пришёл веселый сказочный персонаж Шурале. Вместе с ведущей они начали праздничную программу. Задорная песня «Тюбетейка и калфак», в исполнении образцового коллектива ансамбля татарской песни «Раушан», впечатлила Шурале и он организовал с детьми татарскую народную игру «Тюбетейка». В самый разгар пришла хозяйка праздника – девушка по имени Сомбеля, которая является олицетворением символа осеннего урожая – пшеничного колоса. Сомбеля загадывала загадки, проводила с детьми игры, а Шурале по душе пришлась выставка осенних поделок и рисунков, которую организовали ребята. Трудолюбивые мамы и бабушки испекли пироги и собрали целый стол осеннего урожая. Яркий красочный танец ансамбля «Дулкын» просто очаровал всех присутствующих. Много призов и подарков получили все участники праздника.

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