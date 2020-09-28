Татарский праздник в Семее

Теплым осенним днем ученики, коллектив Татарской школы Семея вместе с родителями и жителями города Семей, отметили татарский праздник осени и урожая «Сөмбелә». Праздник проводится ежегодно. В это время урожай уже убран, осенняя посевная работа закончена.

На этот раз организаторы устроили детям и взрослым не только творческий концерт с участием учащихся Татарской школы искусств, татарского народного ансамбля песни и танца «Иртыш моңнары», баянистов «Илһам» Городского Дворца культуры, но и провели конкурс рисунков, поделок на осеннюю тематику. Ребята постарались на славу. Поделки и рисунки были настолько красивыми и сделанными с душой, что жюри было очень сложно определить наиболее лучшие работы.

Весело и задорно прошли подвижные игры на свежем воздухе, ребята соревновались, кто самый быстрый и ловкий. В играх приняли участие не только школьники, но и самые маленькие ребята в возрасте от 3 до 5 лет.

Учебный год будет как всегда сложным и насыщенным, но в череде занятий всегда есть место веселым и познавательным праздникам.

Татарская школа искусств