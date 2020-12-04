Татарский школьник Алмаз Кокуев завоевал золото Всероссийского конкурса «Абилимпикс»

Ученик Мамадышской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Алмаз Кокуев стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями «Абилимпикс».

Алмаз Кокуев занимается кирпичной кладкой. «Самое сложное в кладке – это швы и размер», – говорит Алмаз.

На конкурс в Москву Алмаза сопровождали наставники, которые рассказали, что он на состязаниях набрал почти 100 баллов, превзойдя участников из Москвы, Московской области, Челябинска и Краснодара.