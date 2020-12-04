enrutat
Главная / Татарский школьник Алмаз Кокуев завоевал золото Всероссийского конкурса «Абилимпикс»
Татарский школьник Алмаз Кокуев завоевал золото Всероссийского конкурса «Абилимпикс»

Татарский школьник Алмаз Кокуев завоевал золото Всероссийского конкурса «Абилимпикс»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 04.12.2020 0 1

Ученик Мамадышской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Алмаз Кокуев стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями «Абилимпикс».

Алмаз Кокуев занимается кирпичной кладкой. «Самое сложное в кладке – это швы и размер», – говорит Алмаз.

На конкурс в Москву Алмаза сопровождали наставники, которые рассказали, что он на состязаниях набрал почти 100 баллов, превзойдя участников из Москвы, Московской области, Челябинска и Краснодара.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.