Татарский спектакль «Хава» выиграл грант союза театральных деятелей РФ

Творческое объединение «Алиф» выиграло грант союза театральных деятелей Российской Федерации для независимых театральных коллективов на постановку спектакля «Хава». Всего победителями грантов стали 39 творческих коллективов из 12 городов России.

Как рассказал «БИЗНЕС Online» режиссер постановки Туфан Имамутдинов, «Хава» — это про эмансипацию татарского зрителя. «Спектакль „Хава“ имеет двойной смысл, как и само слово переводится с татарского и как „воздух“, и как „Ева“ — первая, а по некоторым источникам, вторая женщина. Там поднимается тема эмансипации: эмансипации в первую очередь татарского зрителя, поскольку он будет принимать в постановке непосредственное участие, и эмансипация какого-то понимания театра, потому что региональное сознание разделяет пространство на две части — то, что происходит на сцене, и то, что воспринимается зрителями», — пояснил он.

По словам режиссера, в мире идет тенденция, когда зритель становится соучастником процесса, а не просто человеком, воспринимающим это действие. Посредством данного спектакля Имамутдинов хочет привнести такую тенденцию и на татарскую сцену. «Мне хочется, чтобы и татарский зритель принял в подобном участие, попытаться сделать это не какими-то включениями, как обычно бывает, а чтобы зритель сам непосредственно создавал спектакль. И критики у постановки не может быть никакой, потому что ты получишь столько, сколько вложишь. Поэтому „успех“ или „неуспех“ — размытые критерии, и каждый будет для себя решать. Посмотрим, что из этого получится», — рассказал он.

Ранее за роль в спектакле про судьбу татарского языка «Алиф» в постановке Имамутдинова танцовщик, хореограф Нурбек Батулла получил главную театральную премию страны «Золотая маска». Еще один инклюзивный спектакль-эксперимент талантливого режиссера «Аллюки» про вымирающие языки народов Сибири в текущем году номинирован на «Золотую маску» сразу в трех номинациях.



business-gazeta.ru