Татарский стал одним из наиболее часто указываемых соискателями языков народов РФ

Так, за год на сайте сервиса было опубликовано около 500 вакансий, предусматривающих знание татарского языка, примерно 40 – башкирского и 15 – чувашского. Среди них – специалист службы поддержки пользователей и оператор call-центра со знанием татарского в Казани, продавец со знанием башкирского в Уфе и продавец-консультант автомобилей Lada со знанием чувашского в Чебоксарах.