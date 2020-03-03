Татарский стал одним из наиболее часто указываемых соискателями языков народов РФ

Татарский, башкирский и чувашский оказались самыми распространенными после русского в резюме соискателей языками народов России. Об этом сообщает служба исследований компании HeadHunter.
О знании татарского языка сообщают примерно 0,6% соискателей, башкирского – 0,09%, чувашского – 0,02%.
При этом работодатели очень редко ожидают от ищущих работу знания каких-либо языков РФ, помимо русского. Чаще владение тем или иным дополнительным языком указывается как желательный, но не обязательный навык, отмечают аналитики компании.
Так, за год на сайте сервиса было опубликовано около 500 вакансий, предусматривающих знание татарского языка, примерно 40 – башкирского и 15 – чувашского. Среди них – специалист службы поддержки пользователей и оператор call-центра со знанием татарского в Казани, продавец со знанием башкирского в Уфе и продавец-консультант автомобилей Lada со знанием чувашского в Чебоксарах.
«Не все соискатели, владеющие какими-либо языками народов России (помимо русского), пишут об этом в резюме. И совершенно напрасно: это вполне может стать важным преимуществом, даже если работодатель не указал подобного требования в вакансии», — отмечает руководитель пресс-службы «HeadHunter Поволжье» Александра Севостьянова.
Анализ проводился на основе базы резюме соискателей России, которые были созданы или обновлены на сайте компании в 2020 году.