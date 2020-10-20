Татарский театр привез постановку Ильсура Казакбаева на фестиваль «Федерация»

В Грозном продолжается II Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». Из регионов России прибывают лучшие театры страны. Дагестан, Кабардино-Балкария, Карелия, Коми-Пермяцкий округ, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Хакасия и Чеченская Республика представляют постановки на разных театральных площадках Грозного.

Атнинский татарский государственный драматический театр имени Г. Тукая привез в столицу Чеченской Республики драму Анны Батуриной «Фронтовичка», режиссер спектакля – Ильсур Казакбаев, лауреат Государственной республиканской молодежной премии РБ им.Ш. Бабича, выпускник Щепкинского училища и ГИТИС.

Спектакль будет показан зрителям 20 октября в 19:00 на сцене Государственного русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова.

Учредителями фестиваля являются Министерство культуры РФ, Союз театральных деятелей России, фестиваль проходит при поддержке Главы ЧР Рамзана Кадырова и Министерства культуры ЧР.

Напомним, что первый фестиваль «Федерация» прошел в Грозном в 2019 году. Он занял особое место среди многочисленных значимых событий, состоявшихся в Год театра. Фестиваль имел огромный резонанс не только среди театрального сообщества страны, но и среди зрительской аудитории. С учетом высокой оценки прошедшего фестиваля председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин внес предложение о его дальнейшем проведении, в связи с чем Глава ЧР Рамзан Кадыров принял решение о проведении фестиваля регулярно, данное решение также было поддержано Президентом РФ Владимиром Путиным.

grozny-inform.ru