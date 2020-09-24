Татарский театр в Оренбурге откроет новый сезон премьерной комедией

Оренбургский государственный татарский драматический театр им. М.Файзи готовится к открытию 31-го сезона. Артисты представят зрителям сразу два премьерных спектакля.

Новый сезон стартует 2 октября с премьеры комедии «Отдам мужа в хорошие руки» (16+) по пьесе Антона Финка в переводе Хабира Ибрагима. Режиссером-постановщиком спектакля стал заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Татарстан Растам Абдуллаев.

Сюжет строится вокруг истории мужа и жены. Чтобы сохранить теплые отношения с супругом, жена находит весьма экстравагантный способ. Она дает объявление о том, что отдаст мужа «в хорошие добрые руки». Как отнесется к подобной выходке супруг? Найдутся ли желающие? Как разрешится эта ситуация, и к каким выводам придут все участники истории – об этом зрители узнают лишь в финале пьесы.

Второй премьерой сезона станет спектакль «Свет души моей» по пьесе мэтра татарской драматургии – Туфана Миннуллина. Постановку режиссера Бориса Махмутова любители театра увидят в начале ноября.

Зрители смогут посетить театр при соблюдении мер безопасности. На входе им будут измерять температуру. Количество билетов сократят, посетителей по рекомендации Роспотребнадзора рассадят в шахматном порядке.

ria56.ru