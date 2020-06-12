Татарский язык должен изучаться не только как урок

В 759 детских садах Татарстана обучение и воспитание ведется на татарском языке. В 585 садах предусмотрены отдельные татарские группы. Подробно о работе в этом направлении рассказали на заседании Комитета по образованию науке, культуре и национальным вопросам Государственного Совета РТ.

В республике функционируют 70 национальных детских садов. Здесь малышей обучают и воспитывают на марийском, чувашском, удмуртском и мордовском языках. Таким образом, дети получают образование на родном языке.

«Татарский язык должен изучаться не только как урок родного языка, его надо воспитывать через тематические клубы, проекты, мероприятия на татарском язык. Например, дети охотнее воспринимают информацию в виде игр, театрализованного действа, физкультуры», — рассказала депутат, директор центра «Бала-сити» Альбина Насырова.

Как сообщают в пресс-службе Госсовета республики, в Татарстане работают 1747 детских садов, в том числе 29 негосударственных, и 266 школ, имеющих в своей структуре дошкольные группы.

magarif-uku.ru