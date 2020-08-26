Татарское книжное издательство представит в Москве новинки

Со 2 по 6 сентября Татарское книжное издательство примет участие в 33-й Московской международной книжной ярмарке.

Местом проведения ярмарки в этом году станет Центральный выставочный зал «Манеж».

«Таткнигоиздат» (стенд № Х11) представит свыше 200 наименований книг общим количеством более 1000 экземпляров. Это книжные новинки, классическая и детская литература, книги современных авторов, издания по искусству и краеведению, истории и архитектуре.

Среди них:

— избранные произведения Фаниса Яруллина и Гамиля Афзала;

— татарский народный эпос «Идегей» (на русском и татарском языках);

— Габдулла Тукай «Избранные произведения»;

— издания, приуроченные к 75—летию победы в Великой Отечественной войне – «Навеки славные: документально-публицистические материалы» Шагинура Мустафина;

— книга—альбом «Моабитские тетради». Факсимильное издание;

— трилогия популярного автора Ольги Ивановой – исторические романы: «Нурсолтан», «Гаухаршад» и «Сююмбика» из серии: «Повелительницы Казани»;

— проект «Священный Болгар 2019»; «Татарские имена» (Толковый словарь) Гумера Саттарова и «Родословная татар» Марселя Ахметзянова;

— «Очерки по истории Казанского ханства» Михаила Худякова;

— издание к 100—летию ТАССР книга—альбом «Республика Татарстан: история и современность»;

— проекты-новинки из серии детских книг: «Мячик мой» (книжка игрушка с звуковой панелью);

— «Татарские народные сказки» Ленара Замалетдинова, «Мифология народов Поволжья» (составитель Айсылу Галияхметова), красочные наборы из картонных книг и многое другое.

33—я ММКЯ пройдет одновременно в двух форматах: офлайн (ЦВЗ «Манеж») и онлайн (http://mibf.info). Сайт ярмарки станет ее полноценной площадкой — здесь будет доступна прямая трансляция всех мероприятий, проходящих в Манеже. Гостей ждут яркие литературные новинки, лекции, дискуссии и встречи со знаменитыми авторами.

Билеты на 33—ю Московскую международную ярмарку можно будет приобрести только на сайте ммкя.рф.\

tatmsk.tatarstan.ru