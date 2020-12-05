Татарскому поэту, живущему в Челябинске, Ахмету Махмутовичу Рафикову исполнилось 104 года!

Ахмет Махмутович Рафиков – человек уникальный. Он родился ещё до революции, в 1916 году. Его детские и юношеские годы прошли в Татарстане. В 1941 году Ахмета Рафикова призвали на фронт. Он прошёл всю войну, участвовал во взятии Берлина, освобождал Гомель, Белоруссию и Польшу, получил огромное количество боевых наград.

Кто читал его произведения – прекрасные стихи и пронзительные повести «От Калуги до Берлина», «Галия», «Если можешь, прости» – знает, что Ахмет Рафиков – один из наиболее светлых, самоотверженных, мудрых и милосердных людей среди наших соотечественников.

В 70-е годы Ахмет Рафиков переехал из Татарстана в Челябинск, издал ни одну книгу. И по сей день он сохранил интерес к жизни, очень любит общаться, продолжает интересоваться тем, что происходит в мире и никогда не скупится на благодарность.

Во время визита в Челябинск Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов наградил Ахмета Рафикова государственной наградой-медалью в честь 100-летия Республики.

Конгресс татар Челябинской области