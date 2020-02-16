Татарскому разговорному клубу в г. Екатеринбурге — 4 года

Татарскому разговорному клубу в г. Екатеринбурге исполнилось 4 года.

Ведущий разговорного клуба Шафиков Ринат на каждом мероприятии проводит игры, диалоги либо сценки для изучения родного для нас татар языка. 15 февраля собралось более 20 человек, 5 из которых впервые.

В день рождения клуба была проведена новая игра где ребята разделившись на две команды отгадывали песни. В итоге не на удивление всех была ничья, не зря ведь ребята ходим на татарский разговорный каждую пятницу в 20 00 в Антикафе Автограф