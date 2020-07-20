Татарскую деревню Крушиняны в Польше возьмут под особую охрану государства

Татарскую деревню Крушиняны на востоке Республики Польша возьмут под особую охрану государства. Крушиняны — это деревня, где компактно проживают татары. Это один из двух татарских мусульманских культурных центров в Подляском воеводстве.

– Деревня Крушиняны, где находится историческая мечеть и мизар, то есть мусульманское кладбище, является уникальным местом, — заявила заместитель министра культуры и национального наследия Польши Магдалена Гавин во время совещания по вопросу о судьбе Крушинян, прошедшего 15 июля в Белостоке.

Магдалена Гавин сообщила о двух возможных формах защиты этого места: культурный или ландшафтный парк, который должен защищать не только памятники истории, но и территорию вокруг них.

Крушиняны – деревня, расположенная в Подляском воеводстве, с населением в 160 человек. Она находится в очень живописном месте у реки Нетупы, вблизи которой много лесов и лугов с полевыми цветами.

В качестве даты поселения татар в Великом Княжестве Литовском и Речи Посполитой польский историк XV века Ян Длугош приводит 1397 год. Татары принесли с собой ислам. Однако на сегодня они утратили свой язык и многие обычаи, а фамилии были полонизированы.

Первое упоминание о Крушинянах датируется XVI веком, когда польский король Ян III Собески подарил эту деревушку, проживающим в те времена на территории Польши, татарам. Именно это событие сыграло главную роль в истории и развитии культуры Крушинян.

После того, как в XVI веке здесь осели татары, были построены мечети, писались религиозные книги, переводились мусульманские священные писания. В 1915 году большинство жителей деревушки эмигрировали в самую глубь России, где находились в изгнании многие годы. В конце XX века количество местных жителей составляло 289 человек, только 33 из них были представителями мусульманской религии. В те времена языком, на котором общались местные жители, был «свойский» – смесь польских, белорусских и русских слов.

Татарский дух деревни сохранился и по сей день. В Крушинянах есть свои достопримечательности: Деревянная мусульманская мечеть конца XVII века, построенная татарами и известная усадьба – гостиный двор “Tatarska Jurta” (Татарская юрта), где можно отведать вкуснейшие блюда татарской национальной кухни и переночевать. Так же усадьба предлагает посетить мастер-класс татарской кухни, прослушать экскурсию об истории жителей этой деревушки, а зимой – покататься на санях по лесным дорогам. А узнать всю интересующую информацию, забронировать номер и участие в мастер-классе можно на сайте усадьбы.

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