Татарскую молодёжь приглашают на этнокультурный конкурс

Татарскую молодёжь приглашают на Молодежный этнокультурный конкурс «Диалог культур». Конкурс проводит ФАДН. Одной из главных задач конкурса является выявление и представление широкой общественности талантливых и одаренных молодых людей.

Конкурс состоит из 8 номинаций: «Рисунок на национальную тематику», «Декоративно-прикладное искусство», «Национальные виды спорта», «Национальный костюм», «Блюдо национальной кухни», «Национальная песня», «Национальный танец», «Национальный фольклор».

К участию в конкурсе приглашаются татарские молодёжные национальные общественные объединения, организации, движения, землячества.

Нужно записать качественную видео-презентацию своего номера в национальном костюме и по 22 ноября 2020 г. зарегистрироваться и выложить видео в выбранной номинации на сайте конкурса.

В период с 24 по 28 ноября 2020 г. 150 участников, прошедших отборочный этап, примут участие в образовательной программе проекта.

tatarlar.info