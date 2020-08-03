В Казани прошли общественные слушания по обсуждению Стратегии развития культуры РТ на период до 2030 года. Министр культуры РТ Ирада Аюпова заявила, что министерство хочет запустить в обществе полемику, какой будет культура Татарстана через десятилетие.
Министерство культуры выделило 2 вектора стратегии. Первый — это построение культуры как ценностного ориентира, направленного на гармоничное развитие Татарстана. По мнению министра, Татарстан должен стать мировым центром актуальной татарской культуры, основанной на уважении к традициям и ценностям.
«Традиции должны стать для нас актуальными и современными и найти свое новое звучание в творчестве молодых композиторов, молодых художников, должны быть востребованы во всем мире», — сказала она.
Второй вектор связан связан с развитием и творческой самореализации личности. По словам Аюповой, министерство над этим работает уже сегодня. Одной из целей станет «возвращение» талантливой молодежи в республику, чтобы они могли реализовывать себя на территории Татарстана.
«Чем больше у нас будет среди нашей молодежи негативных настроений, чем больше будет появляться чуждая нам философия, тем менее безопасна будет наша жизнь. Ведь агрессия, с которой мы сталкиваемся в транспорте, при общении с друг другом, это тоже, к сожалению сторона нашей культуры. Степень агрессии в обществе — это тоже индикатор, который определяется культурой», — заявила Аюпова.