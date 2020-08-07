«Татарстан и Казахстан — два брата»: в Казахстане проживает более 200 тысяч татар

Тесные экономические и торговые связи, политическая дружба, общие исторические корни. И даже поэты близкие по духу, как Тукай и Абай. В жизни казахов есть великий след татар, уходящий в глубины веков. А у нас — большая улица в центре Казани, названная в честь их президента — Нурсултана Назарбаева.

Казахстан – у него много общего с республикой Татарстан. Казахи, как и большинство татар — мусульмане. Когда-то это был единый народ — общая тюркская семья.

Слова песен понятны, практически, без перевода. Говорят, если казах и татарин попытаются общаться друг с другом, то поначалу им будет нелегко. А после пары минут они уже смогут улавливать суть разговора.

Еще до X века представители нашего народа жили на земле Казахстана.

Татары в Казахстане — это история более десяти тысячелетий. Их поток в эту страну увеличился в XVI веке, после взятия Казани Иваном Грозным. Тогда усилилось давление на мусульман, было много ограничений. А с приходом к власти Екатерины II, в экономике Казахстана произошли изменения — татарские купцы по всей империи получили разрешение на торговлю.

— Наши соотечественники / братья Мусины получили у императрицы разрешение на торговлю мукой с Китаем./ И эта сделка и ее развитие дали серьезный толчок экономическому развитию / Семипалатинской области. Они построили мукомольную мануфактуру. / Ездили в Лондон на деловые конгрессы. Даже приобрели там аэропланы — авиационное дело развивали на земле Казахстана, — рассказал полномочный представитель Республики Татарстан в Казахстане Денис Валеев.

Великого татарского поэта Габдуллу Тукая в Казахстане помнят и чтят. В городе Уральск есть улица его имени, там же его музей. Этот город, когда-то приютил и дал семейное тепло маленькому Габдулле.

— Тукай попал в купеческую семью к своей тетке. На протяжении 5 лет он живет в такой обстановке. Освобожденный от всего. Только занимался изучением, — рассказал директор народного музея Габдуллы Тукая Марат Багаутдинов.

Композитор Назип Джиганов, писатель Ибрагим Салахов, дирижер Фуат Мансуров — казахстанские татары. Среди знаменитых соотечественников есть и певцы, художники, журналисты, а также, ученые.

— Нужно смело говорить: «Я-татарин!». У нас есть своя слава, своя история, своя культура, — заявил ученый, поэт, писатель Гриф Хайруллин.

Наша культура проявляется в татарских деревнях Казахстана в виде изысканных национальных блюд и мелодичных песен. А также в национальных обычаях, например, как «Карга боткасы» — «Грачиная каша».

— Это древний, весенний обычай. Люди радовались, что удачно пережили зиму. Собирали крупу по домам и варили большую кашу, — рассказала историю песни, певица ансамбля «Дуслык» Гузель Сулейманова.

Сейчас в Казахстане проживают более 200 тысяч наших соотечественников. Татары в Казахстане — на 6 месте по численности населения. Говорят, что ощущают помощь и поддержку Татарстана.

tnv.ru