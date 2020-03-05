Татарстан примет участие в празднике «Навруз» на ВДНХ

22 марта на ВДНХ, в павильоне №75 состоится Московский общегородской праздник «Навруз». В этом году Фестиваль пройдет в 15-ый раз.

По сложившейся традиции в празднике примут участие делегации стран СНГ, дальнего зарубежья и некоторых субъектов Российской Федерации, а также представители национальных общественных организаций Москвы.

Республику Татарстан в концертной программе представят лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, участница телепроекта «Битва хоров», певица, автор и композитор Ляйсан Мингазова и Государственный ансамбль песни и танца «Агидель».

На выставочном стенде Мастеров народных художественных промыслов РТ можно будет приобрести ювелирные изделия, национальную вышитую кожаную обувь и одежду, посуду, полотенца и скатерти ручной работы, разнообразные сувениры, а также попробовать татарские блюда и выпечку, представленные рестораном «Дом татарской кухни».

В рамках праздника пройдет дефиле в национальных костюмах, фестиваль «Культ плова», в котором будут участвовать шеф-повара известных ресторанов национальной кухни. Победителей определят в трех номинациях: «Лучший повар», «Лучший ресторан» и «Приз зрительских симпатий». Любителей национальных видов спорта ждут показательные выступления и состязания команд по традиционным видам борьбы народов России. Для маленьких гостей будет работать специально оборудованная детская площадка.

Организатором мероприятия выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Начало в 11:00.

Вход свободный.

Навруз — один из самых древних праздников, символизирующий приход весны. Обычно его отмечают в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Афганистане и российских регионах: Башкортостане, Дагестане, Татарстане. В 2009 году по решению ЮНЕСКО праздник Навруз включили в Список культурного наследия человечества.

tatmsk.tatarstan.ru